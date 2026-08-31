ميسي يودع «التانغو» ويعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة ولامعة بقميص منتخب بلاده.كتب ميسي في بيان مطول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: بعد وقت طويل منذ المباراة النهائية لكأس العالم، وبعد تفكير عميق، قررت اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين.أضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، إنه قرار مؤلم، ولا يزال يؤلمني بشدة، لكنه يأتي في توقيت مناسب.

تابع: أقسم أنني بذلت قصارى جهدي مع المنتخب ليس في السنوات الأخيرة التي حققنا فيها الألقاب، ولكن قبلها أيضا، لقد بذلت كل ما لدي من أجل قميص بلادي من أجل إسعاد جماهيرنا، وأن يشعروا بالفخر بالانتماء إلى بلادنا من خلال كرة القدم.وتوج ميسي مؤخرا بقميص بلاده بلقب كوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024 إضافة إلى لقب كأس العالم 2022، وخسر نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي في 19 يوليو الماضي.

وقبل هذه الإنجازات خسر «ليو» مع منتخب الأرجنتين ثلاثة نهائيات متتالية في مونديال 2014 بالبرازيل، وكوبا أمريكا في 2015 و2016، مما دفعه للإعلان عن اعتزاله دوليا وقتها بسبب شدة الضغوط عليه، قبل أن يتراجع ويقرر استكمال مسيرته مع التانغو.