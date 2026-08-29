دورتموند يصالح جماهيره على حساب هامبورغ

بدأ بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني «بوندسليغا» بالفوز 2 / صفر على ضيفه هامبورغ في مباراة أقيمت على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، مساء السبت.

تقدم دورتموند بهدف مبكر سجله المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة زميله اليوناني النشيط كونستانتينوس كاريتساس.

وأضاف يانيس كونستانتيلياس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليترك بصمة مميزة في أول ظهور له بالدوري الألماني.

لكن اللاعب اليوناني اضطر للخروج لاحقاً بسبب إصابة في الركبة، كما أكمل دورتموند اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه صامويل إيناسيو في الدقيقة 77 نتيجة تدخل عنيف بعد دقيقتين فقط من مشاركته بديلاً لكاريتساس.

بهذا الفوز يصالح دورتموند جماهيره بعد الخسارة على نفس الملعب بنتيجة 1 / 2 أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر «فرانز بيكنباور» يوم السبت الماضي.

وارتفعت معنويات الفريق الأصفر والأسود قبل مواجهة هامبورغ بالشبيل أحد أندية دوري الدرجة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس ألمانيا.

وبعدها بثلاثة أيام سيحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على هوفنهايم.

أما هامبورغ سيلعب في الجولة القادمة على أرضه أمام ماينز يوم الأحد المقبل، وبعدها بأسبوع سيحل ضيفاً على لايبزج، ثالث الترتيب في الموسم الماضي.

وفجر فريق إلفرسبيرغ الصاعد لأول مرة للدوري الألماني «بوندسليغا» مفاجأة مدوية بالفوز على بطل 2024 ليفركوزن بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولى.

وسط حضور 10 آلاف متفرج على ملعب أورسافارم أرينا، تقدم إلفيرسبيرغ بهدفين في توقيت مبكر، سجلهما لوكاس بيتكوف وكول كامبل في الدقيقتين 8 و9.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عزز أصحاب الأرض تفوقهم بهدف ديفيد موكوا، ليتقدم إلفرسبيرج بنتيجة 3 / صفر.

وهز ليفركوزن شباك منافسه بأول محاولة له على المرمى، حيث قلص باتريك شيك الفارق في الدقيقة 77، بينما سجل كريستيان كوفان الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن إلفرسبيرغ صمد، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة.

وقدم ليفركوزن أداء متواضعاً تحت قيادة مدربه الجديد كارليس مارتينيز، وارتكب الفريق أخطاء دفاعية ساذجة، حيث تسبب المدافع البوركينابي إدموند تابوسبا في أول هدفين.

وفي نفس التوقيت، استهل الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدرب لايبزغ مشواره مع الفريق بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / صفر.

أحرز ريدل باكو وأنطونيو نوسا وروكو ريتز أهداف لايبزج في الدقائق 25 و49 و66.

وتولى ديميكيليس مدافع بايرن ميونخ السابق قيادة لايبزج هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر، الذي احتل مع لايبزج المركز الثالث ليتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي مواجهة أخرى مثيرة، تعادل يونيون برلين مع آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3 / 3.

سجّل يونس بن طالب ثلاثية «هاتريك» لفرانكفورت في الدقائق 10 و11 و67، لكن يونيون برلين بقيادة مدربه الجديد ماورو لوسترينيلي أدرك التعادل مستغلاً تميزه في الكرات الثابتة.

وسجل إيمانويل لاتيه وليوبولد كويرفيلد وتيم سكاركه أهداف يونيون برلين في الدقائق 3 و79 و92.

وكانت الإثارة حاضرة أيضاً في فوز كولن على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 3 / 2.

سجل أهداف كولن، ثيس دالينجا «ثنائية» وسعيد الملا في الدقائق 51 و72 و82، بينما أحرز أوزان كاباك وآدم داغم هدفي هوفنهايم في الدقيقتين 27 و67.

أما ماينز فقد تعادل مع بادربورن الصاعد حديثاً بدون أهداف.