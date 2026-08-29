توتنهام يسقط على ملعبه في الظهور الأول لمرموش

لم يهنأ عمر مرموش نجم منتخب مصر بظهوره الأول بقميص توتنهام هوتسبير الذي انتقل إلى صفوفه معاراً من مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد.

شارك مرموش أساسياً تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي، لكن الفريق اللندني سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وفي الجهة الأخرى، أشرك ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل الوافد الجديد؛ لاعب الوسط الإسباني نيكو جونزاليس، المنضم من مانشستر سيتي أيضاً قبل أيام قليلة.

قدم مرموش أداء جيداً، وصنع أكثر من فرصة لفريقه، وكاد أن يسجل هدفاً في الدقيقة 87، لكن لوكاس هورنتشيك حارس نيوكاسل كان يقظاً في التصدي للكرة.

في الجهة الأخرى، كان نيوكاسل أكثر فاعلية، وهز شباك منافسه بهدفين في غضون 10 دقائق.

تقدم الضيوف بهدف السويدي أنتوني إيلانجا في الدقيقة 62 مسدداً كرة بيسراه في الشباك، بعد تمريرة متقنة من زميله عمار ديديتش.

وفي الدقيقة 72، أضاف نيوكاسل الهدف الثاني من ركلة ركنية، ارتقى لها الألماني الفارع نيك فولتيماده برأسه، ليقابلها الكونغولي يوان ويسا بمقصية في الشباك.

بهذه النتيجة، يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله مع ليفربول 2 / 2 في الجولة الأولى، ويستعد لاستضافة بورنموث في الجولة الثالثة، يوم السبت المقبل.

أما توتنهام، فبقى بلا رصيد، بعد خسارة ثانية على التوالي، ولم يستفد من فوزه الكاسح على تشارلتون بنتيجة 5 / 1 في كأس الرابطة، الذي تجاوز به كبوة الخسارة بثلاثية أمام برينتفورد في الجولة الأولى.

وسيكون دي تشيربي مطالباً بتصحيح مسار فريقه عندما يحلّ الفريق اللندني ضيفاّ على نوتنجهام فورست، يوم السبت.