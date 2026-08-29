سان جيرمان يبدأ رحلة «ثلاثية الأبطال» أمام سلوفان

يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في التاسع من سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول مرحلة الدوري الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت.

ويخوض سان جيرمان، المتوج باللقب القاري في الموسمين الماضيين، مشواره سعياً لأن يصبح أول فريق يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية بنسختها الحديثة، في حين تشهد الجولة الافتتاحية أيضاً مباريات على أرض أبرز المرشحين للقب.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق إنتر ميلان الإيطالي في الثامن من سبتمبر مع انطلاق مرحلة الدوري، في حين يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه بودو جليمت النرويجي في العاشر من الشهر نفسه.

ويبدأ أرسنال الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي في التاسع من سبتمبر، في حين يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بورتو البرتغالي في اليوم السابق.

كما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى فياريال الإسباني، ويلتقي شتوتجارت مع فيكينج إف كيه النرويجي، في حين يبدأ لايبزج مشواره خارج ملعبه أمام كومو الإيطالي.

وتتضمن أبرز مواجهات مرحلة الدوري لقاء مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في 14 أكتوبر، وبايرن ميونخ مع أرسنال في 21 أكتوبر، ثم أرسنال أمام ريال مدريد في التاسع من ديسمبر.

وتقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من سبتمبر، في حين تُختتم مباريات هذه المرحلة في 27 يناير المقبل، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية على ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو مدريد، في الخامس من يونيو المقبل.