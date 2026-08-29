كين وبايرن ميونيخ.. العقدة في «التفاصيل»

أكد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد المنتخب الإنجليزي، أن محادثاته الأولية مع النادي البافاري بشأن تمديد عقده كانت إيجابية، لكنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال كين عقب الفوز الكبير على شتوتغارت 5 /1 مساء الجمعة في افتتاح منافسات الدوري الألماني: «هذا الأمر لن يحدث خلال أسبوع أو أسبوعين. ستكون هناك الكثير من المناقشات بشأن التفاصيل».

وأضاف «المحادثات كانت إيجابية. حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد، وسنواصل المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة».

وينتهي عقد كين مع بايرن بنهاية الموسم، فيما يسعى المهاجم الإنجليزي إلى توقيع عقد طويل الأمد، وسط تقارير تشير إلى أن العقد الجديد قد يمتد حتى عام 2029 أو 2030، مع إمكانية تعديل راتبه.

وأوضح كين «أنا في الثالثة والثلاثين من عمري. ربما لا يكون هذا عقدي الأخير، لكنه عقد مهم يتعين علي اتخاذ قرار بشأنه. الشيء الأهم هو أن أكون سعيداً به، وأن يكون النادي سعيداً أيضاً».

وانضم كين إلى بايرن ميونخ قادماً من توتنهام عام 2023 مقابل نحو 100 مليون يورو، في صفقة قياسية للنادي الألماني.

ومن جانبه، أكد يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن النادي يتعامل بهدوء مع ملف تجديد عقد كين، قائلاً: «هاري وعائلته، وكذلك نحن، حاولنا دائماً التأكيد على أننا نتعامل مع الأمر بهدوء».

وأضاف «العلاقة بيننا جيدة للغاية، ولهذا فإننا نتعامل مع هذا الموضوع بهدوء كبير من جانب الطرفين».

وتطرق دريسن أيضاً إلى مستقبل الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه، في ظل تكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي، مؤكداً أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2029.

وقال دريسدن: «ميكايل لديه عقد حتى 2029، ولا يوجد سبب يدفعنا إلى التسرع في أي شيء».