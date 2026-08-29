بايرن يبدأ حملة الدفاع عن اللقب باكتساح شتوتغارت

دشن فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوز عريض على ضيفه شتوتغارت بنتيجة 5 / 1 في الجولة الأولى من المسابقة الجمعة.

سجل الفرنسي دايو أوباميكانو هدف التقدم في الدقيقة 21 لبايرن، ثم تعادل يوشا فاجنومان لشتوتغارت في الدقيقة 52.

وأعاد الفرنسي ميكيل أوليسيه التقدم لبايرن من جديد بهدف ثانٍ في الدقيقة 55، واستفاد أصحاب الأرض، من هدف ذاتي سجله فاجنومان لاعب شتوتغارت بطريق الخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 57.

وأحرز ألكساندر بافلويتش هدفا رابعا في الدقيقة 82، ثم اختتم الكولومبي لويس دياز الخماسية بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحصد فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أول 3 نقاط في الموسم علما بأن الفريق تنتظره مواجهة قوية ضد شالكه العائد إلى البوندسليغا في الجولة الثانية يوم السبت 5 سبتمبر ، بينما سيلاقي شتوتغارت نظيره كولن في الرابع من نفس الشهر.