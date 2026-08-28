قائد بطل أوروبا 2024 يهبط إلى الدرجة الثانية

أعلن نادي ليغانيس الإسباني، أحد أندية الدرجة الثانية، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني السابق ألفارو موراتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع كومو الإيطالي، حول ضم موراتا (33 عاماً) إلى ليغانيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح ليغانيس في بيانه أن قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس أمم أوروبا 2024 سيلعب حتى نهاية الموسم الجاري مع ليغانيس مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وأوضح النادي المنافس في الدرجة الثانية أن موراتا خاض أكثر من 600 مباراة وسجل أكثر من 200 هدف في مسيرته، واصفاً إياه بواحد من أفضل المهاجمين في كرة القدم الإسبانية.

كما حقق اللاعب خلال مسيرته أكثر من 20 لقباً، منها كأس أمم أوروبا ودوري الأمم مع المنتخب الإسباني، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين وكذلك كأس العالم للأندية.