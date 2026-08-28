أرتيتا يبحث عن إنجاز جديد في مباراته رقم 250 بالدوري الإنجليزي

يستعد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، للوصول إلى محطة بارزة في مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يقود فريقه أمام أستون فيلا يوم الاثنين في الجولة الثانية من المسابقة.

وسوف تكون مواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك المباراة رقم 250 لأرتيتا في قيادة أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح المدرب الإسباني البالغ من العمر 44 عاماً و158 يوماً، المدرب الـ29 في تاريخ المسابقة الذي يصل إلى هذا الرقم، والأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

واحتفل أرتيتا في الجولة الافتتاحية بوصوله إلى 150 انتصاراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد أرسنال للفوز على كوفنتري سيتي، ليواصل صعوده في قائمة أكثر المدربين نجاحاً خلال أول 250 مباراة لهم في المسابقة.

وقبل مباراته الـ250، حقق أرتيتا 150 انتصاراً و48 تعادلاً مقابل 51 هزيمة، ليحصد 498 نقطة، وتبلغ نسبة انتصاراته 60.2% بحسب الموقع الرسمي لأرسنال.

ويتفوق على أرتيتا في نسبة الفوز خلال أول 250 مباراة كل من الإسباني بيب جوارديولا، الذي حقق 184 انتصاراً، والألماني يورجن كلوب بـ160 انتصاراً، والبرتغالي جوزيه مورينيو بـ158 انتصاراً، والاسكتلندي أليكس فيرجسون بـ152 انتصاراً.

وحال فوز أرسنال على أستون فيلا، يصل رصيد أرتيتا إلى 501 نقطة، ليصبح المدرب السادس عشر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتجاوز حاجز 500 نقطة في أول 250 مباراة بمسيرته التدريبية.

ويحتل أرتيتا بالفعل المركز الأول بين جميع مدربي أرسنال من حيث عدد الانتصارات ونسبة الفوز خلال أول 250 مباراة في الدوري. ويتفوق المدرب الإسباني على الفرنسي أرسين فينجر، الذي حقق 146 انتصاراً في أول 250 مباراة له مع النادي، مقابل 150 لأرتيتا.

كما تبلغ نسبة انتصارات أرتيتا في هذه المرحلة 60.2% مقابل 58.4% لفينجر، الذي حقق 500 نقطة خلال أول 250 مباراة له. ويأتي جورج جراهام في المركز الثالث بين مدربي أرسنال بنسبة فوز بلغت 50.8% بعدما حقق 127 انتصاراً، مقابل 120 انتصاراً لتوم ويتاكر و118 لبيرتي مي.