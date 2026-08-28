قرار مفاجئ يدخل نادياً مغموراً تاريخ كأس ألمانيا

سجل نادي إتش إي بي سي هامبورغ، المنتمي لدوري الدرجة الخامسة الألماني لكرة القدم، مبيعات قياسية بلغت 39 ألفاً و400 تذكرة حتى الآن لمباراته أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول من كأس ألمانيا، بعدما قرر نقل اللقاء إلى ملعب فولكسبارك، معقل هامبورغ.

وأكد كونستانتين زيمرمان رئيس نادي إتش إي بي سي هامبورغ، الجمعة، أن هذه المبيعات القياسية جاءت في وقت يبلغ فيه متوسط الحضور الجماهيري لمباريات الفريق نحو 600 مشجع فقط للمباراة الواحدة.

وقال زيمرمان: «من الناحية النظرية، يمكن أن يتسع الملعب لـ57 ألف مشجع، لكن المدرج الشمالي مخصص لأعضاء نادي هامبورغ، ولذلك لا نتوقع امتلاء الملعب بالكامل، لكن ما يحدث أمر استثنائي. لقد تحقق الحلم بالفعل».

وأضاف أن النادي كان سيحقق أرباحاً حتى في حال حضور 17 ألف مشجع فقط، بعد خصم التكاليف الثابتة، ومن بينها إيجار الملعب.