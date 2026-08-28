ديفيد بيكهام يدخل دائرة المهتمين بشراء نانت

ذكرت تقارير إعلامية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية إنتر ميامي الأمريكي، دخل ضمن دائرة المهتمين بالاستحواذ على نادي نانت الفرنسي.

وكشفت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية أن بيكهام مهتم بالاستحواذ على نانت، في ظل رغبة المالك فالديمار كيتا ونجله في بيع النادي.

ولا يقتصر نشاط قائد منتخب إنجلترا السابق على امتلاكه حصة في إنتر ميامي، النادي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يشارك بيكهام أيضًا في العديد من المشروعات الاستثمارية والتجارية.

وبحسب «ويست فرانس»، التقى محامي بيكهام بالفعل ممثلين عن نادي نانت في مدينة بوردو خلال أبريل/نيسان 2024، في خطوة تشير إلى أن اهتمامه بالنادي الفرنسي ليس وليد الأيام الأخيرة.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، في الوقت نفسه، عن وجود ثلاثة عروض للاستحواذ على نانت، من بينها عرض تبلغ قيمته 100 مليون يورو.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه نانت فترة صعبة، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بصورة كارثية، الأمر الذي انتهى بإقالة مدرب الفريق.

وفي حال دخول بيكهام فعليًا في سباق الاستحواذ على النادي الفرنسي، فلن تمثل قيمة الصفقة المحتملة عائقًا كبيرًا أمامه، في ظل الثروة الضخمة التي جمعها خلال السنوات الماضية.

وقدرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ثروة بيكهام في مايو/أيار الماضي بنحو مليار و185 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليار و360 مليون يورو)، ليصبح أول رياضي بريطاني تبلغ ثروته مليار جنيه إسترليني.