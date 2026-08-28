كيلي جونزاليس يتولى تدريب إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء الخميس، تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان ألبرتو (كيلي) جونزاليس لتولي تدريب الفريق، خلفًا لمواطنه جوييرمو هويوس، الذي سيرحل عن منصبه بسبب تراجع النتائج.

ولم يتول جونزاليس، لاعب ريال سرقسطة وبلنسية وإنتر ميلان السابق، تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن بلاتينسي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح إنتر ميامي أن المدرب الجديد سيتولى مهامه بمجرد حصوله على تصاريح العمل اللازمة، على أن يستمر هويوس في قيادة الفريق حتى ذلك الحين، دون أن يوضح النادي مستقبل المدرب الحالي.

وتولى هويوس تدريب إنتر ميامي في أبريل/نيسان الماضي، بعد استقالة خافيير ماسكيرانو لأسباب شخصية، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وبدأ هويوس، الذي شغل منصب المدير الرياضي لإنتر ميامي قبل رحيل ماسكيرانو، مهمته بتحقيق سلسلة من الانتصارات، لكن النتائج تراجعت بشكل واضح خلال الشهر الماضي، إذ خرج الفريق من كأس الدوريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 39 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف ناشفيل المتصدر.