أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام انتقال ألفاريز إلى برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رفضه التام التفاوض على انتقال مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى صفوف برشلونة.

وقال النادي المدريدي في بيان رسمي اليوم الخميس: «يدعم أعضاء مجلس إدارة أتلتيكو مدريد بالإجماع قرار النادي بعدم التفاوض على انتقال ألفاريز إلى برشلونة».

وأضاف البيان: «يدرك أعضاء المجلس أن أتلتيكو مدريد منفتح على المفاوضات المعتادة التي تجري في سوق الانتقالات، ولكن دائمًا في إطار من الأخلاق والاحترافية والاحترام المتبادل بين الأندية. ونحن ندعم بشكل كامل الموقف الذي أعلنه النادي سابقًا، ومفاده أن نادي برشلونة لم يستوفِ هذه المتطلبات، وهو ما أعلناه في بيان سابق».

وتابع: «ونتيجة لذلك، لم ولن نتفاوض مع برشلونة بشأن انتقال خوليان ألفاريز».

واختتم أتلتيكو مدريد بيانه بالتأكيد على ثقته في أن ألفاريز سيتفهم قرار إدارة النادي، وسيركز على أداء عمله بأفضل شكل ممكن لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، وسيلتزم بالدفاع عن قميص النادي مثلما فعل على مدار الموسمين الماضيين.

وانضم خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأعلن، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، رغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة.

ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني الدولي في تدريبات فريقه يومي الأربعاء والخميس، في إطار استعداداته لمواجهة صعبة خارج أرضه أمام إشبيلية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستهل إشبيلية مشواره بتحقيق فوزين في أول جولتين، بينما جمع أتلتيكو مدريد أربع نقاط، بالفوز 2 / صفر على ملقة، ثم التعادل 2 / 2 مع فياريال.