ماتيوس ينتقد قرار كلوب مع منتخب ألمانيا

انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، مدرب منتخب بلاده الجديد، يورجن كلوب، بسبب توقيت الإعلان عن قائمته الأولى اليوم الخميس، قبل ساعات من خوض اللاعبين مباريات مهمة مع أنديتهم في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وسيختار كلوب قائمته الأولى لخوض أربع مباريات في دوري أمم أوروبا، تبدأ بمواجهة هولندا في 17 سبتمبر/أيلول.

وقال ماتيوس إنه كان من الأفضل تأجيل الإعلان عن القائمة إلى غد الجمعة.

وكتب ماتيوس في مقال بموقع سكاي نيوز: «حتى إذا تواصل مدرب المنتخب مع اللاعبين وأبلغهم مسبقًا بقراره، من الوارد أن يتشتت تركيزهم، لأن مثل هذه الأسئلة قبل مباراة مهمة تؤثر على الحالة الذهنية للاعبين».

وأضاف: «أتمنى أن يعلن كلوب مستقبلًا عن قائمة خياراته يوم الجمعة، صباحًا أو ظهرًا».

وأضاف أنه في حالة إصابة لاعب في إحدى المباريات الأوروبية يوم الخميس، لن يكون مضطرًا لاستدعاء بديل، بل بإمكانه ضم لاعب جديد قبل الإعلان عن القائمة النهائية.