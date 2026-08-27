يايا توريه يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

حقق الإيفواري يايا توريه إنجازًا تاريخيًا بقيادته فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي للتأهل إلى مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة برايم فيديو، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه بتأهل الفريق السلوفاكي على حساب تسيلي السلوفيني، أصبح يايا توريه أول مدرب أفريقي يقود فريقًا في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن النيجيري ندوبويسي إجبو حقق إنجازًا تاريخيًا بالفعل في عام 2020، عندما كان أول مدرب أفريقي يقود فريقًا في دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم ينجح في تجاوز الدور التمهيدي مع نادي تيرانا الألباني.

ومن المقرر أن تقام قرعة مرحلة الدوري اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، لحسم مصير 36 فريقًا، حيث سيلعب كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج ملعبه.

وتأهل الفريق السلوفاكي بالفوز في معقل منافسه السلوفيني بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء بعد التمديد للوقت الإضافي، علمًا بأن الفريقين تعادلا ذهابًا بنتيجة 1-1.

وحقق يايا توريه مسيرة رائعة في الملاعب، مر خلالها على أندية بارزة مثل أولمبياكوس اليوناني، وموناكو الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق توريه /43 عامًا/ العديد من الألقاب مع هذه الأندية، إضافة إلى التتويج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا عام 2015، وفاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات متتالية بين عامي 2011 و2014.

وبدأ النجم الإيفواري مشواره التدريبي في عام 2020، تزامنًا مع جائحة كورونا، حيث عمل مساعدًا بنادي ليتون أورينت الإنجليزي، وواصل العمل مساعدًا مع فريق جروزني الروسي، ومدربًا لفريق الناشئين تحت 16 عامًا بنادي توتنهام، كما عمل مساعدًا للإيطالي روبرتو مانشيني أثناء قيادته منتخب السعودية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقع يايا توريه عقدًا مع سلوفان براتيسلافا لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2029.