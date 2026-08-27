مورينيو: الألقاب أهم من عدد أهداف مبابي

أشاد جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بفريقه والنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية «هاتريك» في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء الأربعاء.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، نقله الموقع الرسمي للنادي المدريدي: «واجهنا صعوبة في الشوط الأول لأننا لم نضغط بشكل جيد، ولكن سوسيداد لم يشكل خطورة على المرمى، بل سجل هدفه من تسديدة وحيدة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «كان سوسيداد منظمًا للغاية، ويقوده مدرب مميز، فالفريق يعتمد على توسيع المسافة بين قلبي الدفاع، مما يصعب مهمة الضغط عليهم، لدرجة أنني كنت أتمنى أن توجد استراحة للترطيب لتناول المياه».

وتابع: «أجرينا بعض التعديلات في الاستراحة، وفي الشوط الثاني سجلنا 3 أهداف أخرى، وكان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف».

واستدرك: «لكن الخسارة بنتيجة كبيرة كانت ستكون ظالمة لسوسيداد، الذي قدم أداءً مميزًا في الشوط الأول، لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة في الشوط الثاني أمام لاعبين بقدرات مبابي وجود بيلينجهام، وأصبحت المهمة مستحيلة بالنسبة لهم».

وتطرق جوزيه مورينيو إلى مبابي، قائلًا: «لقد صنع التاريخ وأصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، ولكن أراه جائعًا لتحقيق المزيد مع ريال مدريد».

وبشأن عدد الأهداف التي يتوقعها من النجم الفرنسي، قال مدرب ريال مدريد: «كيليان لاعب مذهل، ولا أعرف كم سيسجل، هل 40 أو 50 أو 60 هدفًا، ولكن أفضل أن يسجل 40 هدفًا ونحقق الألقاب على تسجيله 60 هدفًا بدون ألقاب».

وختم تصريحاته: «أفضل أن يسجل 40 هدفًا مع بذل جهد إضافي من أجل مصلحة الفريق بدلًا من تسجيل 60 هدفًا من أجل طموحات شخصية، مثلما يحدث مع كثير من المهاجمين».