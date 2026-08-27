رودري يستعد لأول مشاركة مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو

يستعد رودري لأول مشاركة بقميص برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، عندما يخوض الفريق أول مباراة على أرضه أمام أتلتيك بلباو.

وانتقل قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (88.3 مليون دولار) هذا الشهر.

ولم يشارك رودري /30 عامًا/ في فوز برشلونة العريض على إلتشي بنتيجة 5-0 يوم الأحد الماضي، لمواصلة تعافيه بدنيًا بعد إجراء جراحة في الظهر، ولكن حالته تحسنت، وقد يشارك أمام بلباو اليوم الخميس.

وقال هانزي فليك في مؤتمر صحفي: «أعتزم إشراك رودري لدقائق أمام بلباو».

وأضاف فليك أن رودري، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، سيشكل ثنائيًا قويًا مع بيدري في خط وسط برشلونة.

وقال المدرب الألماني: «بالتأكيد رودري يملك خبرة أكبر، فهو قائد حقيقي، ونسعى بوجوده رفقة بيدري للسيطرة على الكرة والتحكم في المنافس، هذا أمر مهم للغاية».

وتابع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «الجميع يعلم أننا نحتاج ذلك، رودري من أفضل اللاعبين، وسأستمتع بمشاهدته في برشلونة، لأنه لاعب من الطراز الرفيع».

ويستعد الألماني فليك لمواجهة مواطنه إيدين تيرزيتش، الذي تولى قيادة الفريق الباسكي هذا الصيف.

وكانت آخر مواجهة بينهما في موسم 2020-2021، عندما فاز بايرن ميونخ بقيادة فليك على بوروسيا دورتموند بقيادة تيرزيتش بنتيجة 4-2، بفضل ثلاثية روبرت ليفاندوفسكي.

وقال فليك: «أعرف تيرزيتش جيدًا، إنه مدرب مميز، وأسلوبه يناسب أتلتيك بلباو».

ويبقى برشلونة مهتمًا بضم خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن فليك أكد أنه راضٍ عن قوام فريقه حاليًا حتى إذا لم تتم هذه الصفقة.

وشدد هانزي فليك على أنه لن يبرم أي صفقة إضافية إلا إذا كانت مناسبة لخطط النادي على المدى البعيد.