باريس سان جيرمان يبحث عن فوزه الأول في الدوري الفرنسي

ستكون الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز عامرة بالمواجهات المثيرة، وستبدأ مساء الجمعة عندما يحل حامل اللقب باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على ليل.

ويحاول الفريق الباريسي، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، استعادة توازنه بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق هذا الموسم، والذي بدأه بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي بفوز صعب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1، وبعدها خسر بهدف أمام لانس في مباراة كأس السوبر الفرنسي.

وبدأ سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بتعادل بشق الأنفس مع رين بنتيجة 2-2، حيث كان متأخرًا بهدفين قبل أن يمنحه الوافد الجديد، فيران توريس، المنضم من برشلونة الإسباني، التعادل بتسجيله ثنائية بعد مشاركته بديلًا في الشوط الثاني.

وسيخوض باريس سان جيرمان هذه المواجهة بدون نجمه عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في 2025، بعدما قرر إنريكي منحه راحة سلبية للتعافي بدنيًا قبل أن يستأنف التدريبات يوم الاثنين المقبل.

وبخلاف ديمبيلي، فإن إنريكي لديه وفرة من العناصر الهجومية مثل توريس، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزيريه دوي، والوافد الجديد ميكا جودتس.

في المقابل، بدأ ليل مشواره في الدوري بالفوز 2-0 على أنجيه، ويتسلح بطموح مدربه الشاب دافيدي أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، وكذلك خبرات المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو، الذي سجل أول أهداف الفريق هذا الموسم، وكذلك حيوية ثنائي الوسط، الجزائري نبيل بن طالب، والواعد إيثان مبابي، شقيق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب فرنسا وهدافه التاريخي.

وتقام يوم السبت خمس مباريات، أقواها ستراسبورج ضد لانس، كما يلعب بريست ضد تولوز، وأولمبيك ليون ضد لوهافر، ولوريان ضد تروا.

وتختتم الجولة بثلاث مباريات يوم الأحد، حيث يلعب رين ضد لومان، ويحل نيس ضيفًا على باريس إف سي، إضافة إلى المواجهة الكلاسيكية بين أولمبيك مارسيليا وموناكو على ملعب لويس الثاني، معقل فريق الإمارة.

وبدأ مارسيليا، بقيادة مديره الفني المخضرم برونو جينيسيو، الموسم بفوز عريض على ستراسبورج برباعية دون رد، حيث تألق الثلاثي بيير هويبيرج وأمين جويري وأمين حارث.

أما موناكو، بقيادة مديره الفني البرازيلي الشاب فيليبي لويس، فبدأ الموسم بانتصار صعب خارج الأرض على لوهافر بهدف سجله الإنجليزي المخضرم إيريك داير، ويتطلع فريق الإمارة لفوز ثانٍ على التوالي يرفع من معنوياته قبل أن يخوض اختبارًا صعبًا خارج أرضه في الجولة القادمة، عندما يحل ضيفًا على باريس سان جيرمان في «حديقة الأمراء».

وسيكون فيليبي لويس أمام تحدٍ لتجهيز لاعبيه بدنيًا في ظل خوض الفريق مواجهة الإياب أمام جورنيك زابجه البولندي مساء اليوم الخميس، في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث فاز موناكو ذهابًا خارج ملعبه بنتيجة 3-2، ويسعى لتفادي المفاجآت على أرضه ووسط جماهيره.