اختبار قوي لأرسنال ومهمة التعويض تنتظر يونايتد وليفربول

تدخل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز جولتها الثانية وسط بداية حملت العديد من المفاجآت والرسائل المبكرة، بعدما نجحت بعض الفرق في تحقيق انطلاقة قوية، بينما تعرضت أندية أخرى لضربات مفاجئة.

وتبرز في الجولة الثانية مواجهات قوية، على رأسها كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي، وليفربول ضد نوتنغهام فورست، بينما يخوض مانشستر يونايتد اختبارًا جديدًا أمام إبسويتش تاون، ويحل أرسنال، حامل اللقب، ضيفًا على أستون فيلا في ختام الجولة.

وتتجه الأنظار مساء الجمعة إلى مواجهة كريستال بالاس ومانشستر سيتي، في اختبار جديد للفريق السماوي بعد بدايته الصعبة نسبيًا أمام بورنموث، عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 بفضل هدف متأخر. ويأمل سيتي في تقديم أداء أكثر إقناعًا وحسم المباراة مبكرًا، بينما يبحث كريستال بالاس عن تعويض خسارته أمام إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة الأولى، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أولى نقاطه في الموسم.

ونجح سيتي مؤخرًا في ضم المغربي أيوب بوعدي، بينما فرط في لاعبه البرازيلي سافينيو، الذي انتقل إلى توتنهام، بعد أيام قليلة من رحيل لاعب الوسط الإسباني رودري إلى برشلونة.

ويبحث المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا عن تحقيق معادلة الأداء والنتيجة مع سيتي، بعدما تسلم تركة ثقيلة من سابقه، الإسباني بيب غوارديولا، إذ لا يتمنى المدرب السابق لتشيلسي أن تبدأ المقارنات مبكرًا.

وتستكمل الجولة بعد غد السبت، حيث يستضيف ليفربول فريق نوتنغهام فورست في أول ظهور له على ملعب أنفيلد، بعد تعادله المثير مع نيوكاسل يونايتد 2-2 في الجولة الأولى. ونجح ليفربول في خطف نقطة ثمينة بهدف متأخر، لكنه كشف في الوقت نفسه عن بعض المساحات الدفاعية التي سيكون مطالبًا بمعالجتها. أما نوتنغهام فورست، فيسعى إلى تعويض خسارته أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد، بعدما ظهر بصورة جيدة في فترات من المباراة، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي كوفنتري سيتي مع هال سيتي في صدام بين فريقين عائدين إلى الدوري الممتاز. وبدأ كوفنتري مشواره بخسارة أمام أرسنال، حامل اللقب، 0-3، بينما حقق هال واحدة من أبرز مفاجآت الجولة الأولى بفوزه على مانشستر يونايتد 2-0، ليحصد ثلاث نقاط تاريخية في عودته إلى المسابقة بعد غياب طويل. ويأمل كوفنتري في استغلال اللعب على أرضه لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى هال لتأكيد أن فوزه على يونايتد لم يكن مفاجأة عابرة.

ويلتقي بورنموث مع إيفرتون في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم أمام مانشستر سيتي 1-2، بعدما قدم الفريق أداءً جيدًا لفترات طويلة وتقدم في النتيجة قبل أن يخسر في الدقائق الأخيرة. أما إيفرتون، فيدخل المواجهة بمعنويات أفضل عقب فوزه على كريستال بالاس 2-0، ويأمل في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق انتصاره الثاني تواليًا.

ويستضيف توتنهام فريق نيوكاسل يونايتد في واحدة من أبرز مواجهات السبت، حيث يبحث أصحاب الأرض عن رد فعل سريع بعد الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد 0-3 في الجولة الأولى. في المقابل، يدخل نيوكاسل اللقاء بعد تعادل مثير مع ليفربول 2-2، بعدما كان قريبًا من حصد النقاط الثلاث قبل أن يتلقى هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ولذلك سيحاول العودة من ملعب توتنهام بانتصار يعوض فقدان الفوز في الجولة الافتتاحية.

وتتواصل منافسات الجولة الأحد بمواجهة قوية بين تشيلسي وبرايتون، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى. وبدأ تشيلسي الموسم بانتصار على فولهام 3-2، في مباراة أظهر خلالها قوة هجومية واضحة، لكنه لم يكن مثاليًا دفاعيًا. أما برايتون، فحقق واحدة من أقوى نتائج الجولة الافتتاحية عندما سحق أستون فيلا 4-0، ليتصدر المسابقة، ما يجعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين.

ويواجه ليدز يونايتد برينتفورد، في مباراة يدخلها أصحاب الأرض بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نوتنغهام فورست بهدف دون رد في الجولة الأولى، بينما قدم برينتفورد واحدة من أبرز مفاجآت الجولة بعدما تغلب على توتنهام 3-0. ويسعى كل فريق إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليًا، وهو ما يمنح المباراة أهمية خاصة في ظل البداية الجيدة للطرفين.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف سندرلاند فريق فولهام، بحثًا عن تعويض خسارته أمام إبسويتش تاون 1-2 في الجولة الأولى، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه واستقبل هدفًا متأخرًا حسم المباراة لمنافسه. أما فولهام، فيدخل اللقاء بعد خسارته أمام تشيلسي 2-3، لكنه أظهر قدرة على تهديد مرمى منافسه، ما يمنحه الأمل في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب سندرلاند.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة مهمة أمام إبسويتش تاون، في ظل الضغوط المبكرة التي تحيط بالفريق بعد خسارته المفاجئة أمام هال سيتي 0-2 في الجولة الأولى. ويحتاج يونايتد إلى تحقيق الفوز سريعًا لاستعادة الثقة وتجنب الدخول في أزمة مبكرة، بينما يصل إبسويتش إلى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على سندرلاند 2-1 بهدف متأخر. ويأمل الضيوف في استغلال حالة القلق لدى أصحاب الأرض وتكرار مفاجآت الجولة الافتتاحية.

وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة قوية بين أستون فيلا وأرسنال، حامل اللقب، على ملعب فيلا بارك، في اختبار مبكر لطموحات الفريق اللندني في الدفاع عن لقبه. وحقق أرسنال بداية مثالية بالفوز على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة فرض خلالها تفوقه وحافظ على شباكه نظيفة، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره. أما أستون فيلا، فيسعى إلى استعادة توازنه سريعًا بعد البداية الكارثية أمام برايتون، عندما خسر برباعية نظيفة واستقبل أهدافه الأربعة خلال الشوط الأول، في مباراة كشفت عن مشكلات واضحة في الخط الخلفي.

وتحمل الجولة الثانية العديد من الاختبارات المبكرة للفرق الكبرى، إذ يسعى مانشستر سيتي وليفربول إلى مواصلة المنافسة بعد بداية لم تكن مثالية، بينما يبحث مانشستر يونايتد عن تصحيح المسار عقب الهزيمة المفاجئة، في الوقت الذي يخوض فيه أرسنال أول اختبار حقيقي في حملة الدفاع عن لقبه أمام فريق جريح، لكنه يملك أفضلية اللعب على أرضه. وبين فرق تسعى لتأكيد انطلاقتها وأخرى تبحث عن التعويض، تبدو الجولة الثانية فرصة مبكرة لرسم ملامح جديدة للمنافسة قبل أن تبدأ الفوارق في جدول الترتيب بالاتساع.