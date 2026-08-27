الجولة الثانية تختبر انطلاقة كبار الدوري الإيطالي

تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم غدًا الجمعة، حيث تستأنف منافسات المسابقة بعد جولة أولى شهدت فوز جميع الفرق الكبيرة والمرشحة للمنافسة على لقب الموسم الحالي.

ويلعب إنتر ميلان، حامل اللقب، مع مضيفه كالياري يوم الأحد المقبل، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق المتوج بلقب الموسم الماضي إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وبدأ إنتر ميلان الموسم بشكل جيد للغاية، حينما اكتسح ضيفه مونزا الصاعد 4-1، ليرسل رسالة واضحة لجميع المنافسين أنه على أهبة الاستعداد للحفاظ على لقبه.

وتسود حالة من الاطمئنان بين صفوف الفريق الأزرق والأسود بعد البداية الجيدة، كما دعم الفريق صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعديد من اللاعبين، بعدما ضم الثلاثي الإنجليزي جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي السابق، وجيد سبينس، القادم من توتنهام، وكورتيس جونز، المنضم من ليفربول، لتعويض رحيل بعض اللاعبين، وعلى رأسهم المدافع الهولندي دينزل دومفريس، الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وإلى جانب الصفقات الجديدة، واصل الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني للفريق، ثقته في نجوم الفريق مثل الظهير الأيسر فيدريكو ديماركو، والمدافع الشاب أليساندرو باستوني، بالإضافة إلى نجوم خط الوسط نيكولو باريلا والتركي هاكان تشالهانوجلو، الذي افتتح أهداف إنتر ميلان في الموسم الجديد بتسديدة قوية في شباك مونزا في المباراة الأولى.

كما يتواجد المهاجم الشاب بيو إسبوزيتو كتهديد حقيقي لمكانة المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، حيث شارك إلى جانب القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في المباراة الأولى، ونجح في إحداث الفارق بتسجيله هدفًا ومساهمته في الفوز الكبير.

على الجانب الآخر، يأمل كالياري في مفاجأة إنتر ميلان بعدما حقق فوزًا غاليًا في الجولة الأولى على حساب مضيفه بارما بهدف نظيف.

وفي نفس الجولة، وفي مباراة تقام الأحد أيضًا، سيكون عشاق كرة القدم الإيطالية على موعد مع مواجهة قوية بين نابولي وضيفه كومو.

ونجح نابولي، حامل اللقب مرتين في آخر أربعة مواسم، في تحقيق فوز متأخر في الجولة الماضية على حساب مضيفه جنوه، محققًا أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد ماسيمليانو أليجري.

ومع رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى بشكتاش التركي، واصل أليجري الاعتماد على الدنماركي راسموس هويولند في قيادة الهجوم، بالإضافة إلى عناصر الخبرة مثل البلجيكي كيفن دي بروين في خط الوسط، والاسكتلندي سكوت ماكتومناي، أفضل لاعب في الفريق في آخر موسمين، وغيرهم من اللاعبين.

على الجانب الآخر، يعول كومو على عنصر الشباب، بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس، الذي نجح في الصعود بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وقدم العديد من الوجوه الشابة مثل الأرجنتيني نيكو باز والكرواتي مارتن باتورينا، والمهاجم اليوناني دوفيكاس.

من جانبه، يأمل روما في البناء على بدايته القوية في المسابقة، بعدما اكتسح ضيفه فيورنتينا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وذلك حينما يحل ضيفًا على ليتشي يوم الاثنين المقبل.

وحقق روما فوزًا كبيرًا برباعية، رغم شكوى المدرب جيانبييرو جاسبريني من عدم قيام إدارة ناديه بواجبها كاملًا تجاه سوق الانتقالات، حيث يأمل في ضم مهاجم جديد رغم تألق الهولندي دونيل مالين، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الجولة الأولى.

ويلعب يوفنتوس مع ضيفه بارما بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفاز يوفنتوس على مضيفه الصاعد فروسينوني بهدف نظيف، وقال مدربه لوتشيانو سباليتي بعد تلك البداية إن على فريقه تقديم المزيد، مبدياً عدم رضاه عن الأداء في الظهور الأول للفريق هذا الموسم.

من جانبه، خسر بارما أمام كالياري في الجولة الأولى، ويسعى للتعويض في مواجهة صعبة.

وتفتتح الجولة بمباراة تجمع ميلان بضيفه فينزيا، أحد الصاعدين الثلاثة للدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحقق ميلان فوزًا مستحقًا على مضيفه تورينو في الجولة الأولى، ويأمل مدربه الجديد، البرتغالي روبن أموريم، في تحقيق الفوز في أول ظهور له أمام جماهير فريقه في ملعب «سان سيرو».

وفي باقي المباريات، يلعب ساسولو مع ضيفه تورينو، ويحل فروسينوني ضيفًا على فيورنتينا، ويستضيف لاتسيو فريق جنوه، ويلعب أتالانتا مع بولونيا، ومونزا مع أودينيزي.