«يويفا» يتجه للتراجع عن مقاطعة بطولات «فيفا»

ذكرت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يتجه للتخلي عن تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما تلقى تأكيدات بأن خطط بيع حصص في كأس العالم وغيرها من المسابقات الكبرى لن تعود إلى جدول الأعمال.

وجاء هذا التطور عقب قرار «فيفا» في يوليو تموز سحب مقترح أثار معارضة واسعة من الاتحادات الـ55 الأعضاء في «يويفا»، التي كانت قد اتفقت على مقاطعة مسابقات «فيفا» بعد الكشف عن تفاصيل الخطة الشهر الماضي.

وأضافت المصادر أن مسؤولي «يويفا» سيطلعون اللجنة التنفيذية للاتحاد ورؤساء معظم الاتحادات الأعضاء، خلال اجتماع في موناكو غدًا الخميس، على أن الشروط التي وضعها الاتحاد لرفع المقاطعة قد تحققت.

وكان «يويفا» قد طالب بسحب المقترح والحصول على ضمانات بعدم إعادة طرح خطط مماثلة مستقبلًا.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز: «لا يمثل ذلك هزيمة ليويفا، بل يعكس إدراكًا للواقع ويجنب الإضرار بفرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في حياة اللاعبين الشبان. ومع ذلك، ستتواصل الجهود والضغوط من أجل إحداث التغيير».

ورغم توقعات بانتهاء التهديد المباشر بالمقاطعة، أشارت المصادر إلى أن «يويفا» سيواصل حملته ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو على خلفية مقترح بيع الحصص، ومن المرجح أن تكون هذه القضية ضمن جدول أعمال اجتماع موناكو.

وتستعد المنتخبات حاليًا للمشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها بولندا وتنطلق منافساتها في الخامس من سبتمبر أيلول.