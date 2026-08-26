نائب رئيس الاتحاد الألماني: تشيفرين كان المرشح المثالي لرئاسة «فيفا»

قال هانز يواكيم فاتزكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحًا قويًا لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» في الانتخابات المقبلة في مارس/آذار 2027.

وأضاف فاتزكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحًا قويًا للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا»، عدم الترشح للمنصب.

وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في «فيفا»، يلزم التحدث إلى باقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.

وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».

وتابع فاتزكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عامًا في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل. تشيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.

وتابع فاتزكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحًا إضافية. لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».