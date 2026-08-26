رسميًا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي

أعلن مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، بعقد طويل الأمد.

ونشر النادي صورًا على حسابه في منصة «إكس» لمراسم التوقيع، مرحبًا بقدوم الموهبة المغربية البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ربطه النادي بعقد لخمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية قدرتها بنحو 100 مليون يورو (116.8 مليون دولار).

وقال بوعدي في بيان: «مانشستر سيتي، بالنسبة لي، هو أفضل نادٍ في العالم. إنه حلم تحقق بالانضمام إلى هذا النادي، وأن أتمكن من أن أصف نفسي لاعبًا في سيتي. لقد أمضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب ممكن، وأصل إلى أعلى المستويات في كرة القدم».

وشارك بوعدي في 30 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعدما أصبح عام 2023 أصغر لاعب يمثل ليل بعمر 16 عامًا.

وسجل لاعب الوسط ظهوره الأول مع المنتخب المغربي الأول في مايو/أيار الماضي، قبل أن يُدرج ضمن تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. وخاض مباراته الأولى في البطولة أمام البرازيل، كما شارك أساسيًا في خمس من أصل ست مباريات خاضها المغرب في طريقه إلى دور الثمانية.

وكان مانشستر سيتي قد عزز صفوفه الشهر الماضي بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، قادمًا من نوتنغهام فورست، مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار).

في المقابل، رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية عدد من لاعبي خط الوسط، هم رودري، وبرناردو سيلفا، وتيجاني ريندرز.