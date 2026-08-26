توتنهام يتوصل إلى اتفاق لضم عمر مرموش

توصل نادي توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم مهاجمه المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، فيما يتضمن العقد بند الشراء مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.7 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اللاعب الدولي المصري يستعد لإجراء الفحص الطبي مع النادي اللندني تمهيدًا للانتقال إليه بشكل رسمي.

وسوف يكون التعاقد مع مرموش هو الثاني لتوتنهام مع لاعب من مانشستر سيتي في ظرف أيام قليلة، وذلك بعدما تعاقد النادي مع الجناح البرازيلي سافيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

كما كان توتنهام نشيطًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع كل من ساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز وجان بول فان هيكي وأندي روبرتسون وماركوس سينسي.

ومع حصول مانشستر سيتي على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني مقابل مرموش، فهذا سيغطي مبلغ 59 مليون جنيه إسترليني دفعها النادي لضمه من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير/كانون الثاني عام 2025.

وسجل مرموش، 27 عامًا، 16 هدفًا في 62 مباراة مع مانشستر سيتي، لكنه لعب دائمًا بديلًا للمهاجم النرويجي الأساسي إرلينغ هالاند.