مليون يورو تقرب مصطفى محمد من قونيا سبور

اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من الانتقال إلى فريق قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مصطفى محمد قد ينتقل إلى قونيا مقابل مليون يورو.

وكان اللاعب قد انضم إلى نانت قادمًا من غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة بنية الشراء، في عام 2022.

وقام نانت بتفعيل شرط التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى محمد في يونيو/حزيران 2023، حيث شارك في 136 مباراة وسجل 29 هدفًا وصنع ثمانية أهداف.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى عام واحد في عقد مصطفى محمد، 28 عامًا، مع نانت، لكنه غاب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبعد استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، تم تغريم مصطفى محمد ماليًا في نانت بسبب غيابه عن التدريبات، وقد ظهر في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز الماضي وتم استبعاده من الفريق الأول وشارك مع الفريق الرديف/الاحتياطي.