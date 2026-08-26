رابطة الأندية الأوروبية توسع عضويتها إلى 850 ناديًا

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية انضمام نادٍ جديد لعضويتها، وهو راسينغ سانتاندير الإسباني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه بانضمام النادي الصاعد حديثًا للدوري الإسباني الممتاز، فإن عدد الأندية المنتمية للرابطة وصل إلى 850 ناديًا.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر من الرابطة أن انضمام راسينغ يأتي ضمن مرحلة انضمت فيها العديد من الأندية الأوروبية من بلدان مختلفة لعضوية الرابطة، وهي كاستريوتي الألباني وجرونينغن الهولندي وكولخيتي خوبي الجورجي وهال سيتي الإنجليزي.

وأوضحت «ماركا» أن مواصلة نموها في العام الجاري سيمثل حدثًا محوريًا، حيث ستلعب دورًا رئيسيًا بصفتها الرابطة الوحيدة المخول لها التمثيل الرسمي للأندية أمام الاتحاد الأوروبي «يويفا»، وكذلك الاتحاد الدولي «فيفا».

ويشهد الاتحادان انتخابات رئاسية خلال الموسم الجاري وسط ظروف صعبة وضغوطات يمر بها السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، واحتمالية وجود بديل لألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا».

وتحت قيادة ناصر الخليفي، واصلت رابطة الأندية الأوروبية، المقرر أن تعقد جمعيتها العمومية في كوبنهاغن في سبتمبر/أيلول المقبل، نموها، ولعبت دورًا حيويًا في مواجهة الدوري الممتاز الذي تم إلغاؤه.

وعلّق الرئيس قائلًا: «يُعدّ الوصول إلى 850 عضوًا إنجازًا رائعًا جديدًا لرابطة الأندية الأوروبية، ويعكس مهمتنا المستمرة في تمثيل وتقديم مزايا وخدمات مهمة للأندية من جميع الأحجام والأنواع في جميع أنحاء أوروبا».

وأضاف: «نحن فخورون بأن رابطة الأندية الأوروبية تعمل بشكل إيجابي ووثيق مع جميع الأطراف المعنية، مما يضمن لأعضائنا صوتًا في القرارات التي تُشكّل مستقبل كرة القدم الأوروبية والدولية، وبناء بيئة أفضل للجميع معًا».

وقال ناصر الخليفي، رئيس الرابطة ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي: «الوصول إلى 850 عضوًا لدينا يمثل إنجازًا آخر رائعًا، ويعكس التزامنا بالحفاظ على مصالح الأندية من كافة الأنحاء في أوروبا».

وتابع: «نحن فخورون بأن الرابطة تعمل بجد مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وصول صوت أعضائها في دوائر اتخاذ القرار التي ستشكل مستقبل كرة القدم في العالم وأوروبا، وبناء بيئة رياضية أفضل».