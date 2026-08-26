بايرن يجدد الثقة في دريسن وإيبرل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، عن تمديد عقدي الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن ومديره الرياضي ماكس إيبرل حتى يونيو/حزيران 2029.

وكان تمديد عقدي الثنائي مطروحًا منذ فترة، أما العضو الثالث في مجلس الإدارة فهو روفين كاسبر، الذي يشغل هذا المنصب منذ أول يناير/كانون الثاني.

وانضم دريسن، 58 عامًا، إلى بايرن ميونخ، حيث شغل منصب المدير المالي في 2013، وخلف أوليفر كان في منصب الرئيس التنفيذي في 2023.

أما إيبرل، البالغ من العمر 52 عامًا، فقد تم تعيينه مديرًا رياضيًا في مجلس إدارة النادي خلال مارس/آذار 2024.