توتنهام يعزز هجومه

أعلن توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الجناح البرازيلي سافينيو، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال نهائي، ليغادر الجناح البالغ من العمر 22 عامًا ملعب الاتحاد بعد موسمين مع الفريق.

وتجاوز إنفاق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية حاجز 300 مليون جنيه إسترليني، بعد إتمام التعاقد مع سافينيو، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 85 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وكان توتنهام قد حاول التعاقد مع سافينيو في بداية الموسم الماضي، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح، ليستمر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع مانشستر سيتي ويخوض موسمًا صعبًا قبل أن ينتقل الآن إلى النادي اللندني.

وانضم سافينيو إلى توتنهام بعد موسمين قضاهما مع مانشستر سيتي، خاض خلالهما 84 مباراة وسجل سبعة أهداف، كما توج مع الفريق بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الموسم الماضي.

وقال سافينيو للموقع الرسمي لتوتنهام: «استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني سعيد للغاية بوجودي هنا. إنها فرصة رائعة في نادٍ رائع يضم أحد أفضل المدربين في العالم. بمجرد أن تحدثت إلى المدير الفني، أدركت أنني أريد القدوم. أخبرني بأنه يريد مساعدتي للوصول إلى أعلى مستوى، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك معًا كفريق».

وأشاد يوهان لانج، المدير الرياضي لتوتنهام، باللاعب البرازيلي، مؤكدًا أن النادي كان يراقبه منذ فترة، وأنه أظهر بالفعل قدراته على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن أسلوبه وشخصيته وإمكاناته تتناسب مع الفريق الذي يعمل النادي على بنائه.

من جانبه، قال روبرتو دي تشيربي، المدير الفني لتوتنهام، إن سافينيو «يجلب الطاقة والخيال والجودة»، مشيرًا إلى امتلاكه الجرأة لمواجهة المدافعين والقدرة على تغيير مجريات المباريات بفضل إبداعه.

وبدأ سافينيو مسيرته مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، حيث شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في أغسطس/آب 2020 عندما كان يبلغ 16 عامًا فقط، قبل أن ينتقل إلى تروا الفرنسي ثم يخوض تجربة إعارة مع آيندهوفن الهولندي في موسم 2022-2023.

وكانت إعارته إلى جيرونا في الموسم التالي نقطة التحول الأبرز في مسيرته، حيث قدم موسمًا مميزًا ساهم خلاله في احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإسباني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وخلال فترة احترافه في جيرونا، خاض 41 مباراة وسجل 11 هدفًا، كما نفذ 104 مراوغات ناجحة في الدوري الإسباني، بفارق 18 مراوغة عن أقرب منافسيه في هذا الجانب.

وانضم سافينيو إلى مانشستر سيتي في يوليو/تموز 2024، وشارك للمرة الأولى مع الفريق في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر يونايتد في أغسطس/آب من العام ذاته. وخاض خلال موسمين 84 مباراة مع سيتي، سجل خلالها سبعة أهداف، وساهم في تتويج الفريق بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما شارك سافينيو مع المنتخب البرازيلي الأول للمرة الأولى في مارس/آذار 2024 أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي، في مباراة انتهت بفوز البرازيل 1-صفر، وشارك لاحقًا في بطولة كوبا أمريكا 2024. ولديه حاليًا 13 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ووجه سافينيو الشكر إلى مانشستر سيتي وجماهيره وزملائه، مؤكدًا أن تجربته مع النادي جعلته «لاعبًا وشخصًا أفضل»، وأنه سيظل ممتنًا للنادي على الفترة التي قضاها معه، خاصة بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في الموسم الماضي.

وقال هوجو فيانا، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، إن سافينيو كان جزءًا مهمًا من الفريق خلال الموسمين الماضيين، موضحًا أنه وصل إلى مانشستر في عمر 20 عامًا مع خبرة محدودة على مستوى الفريق الأول، لكنه يغادر بعدما أصبح بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، وخاض عددًا كبيرًا من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وأضاف أن النادي يتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة مع توتنهام.