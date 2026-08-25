إنفانتينو يزور فيتنام

يزور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وماتياس جرافستروم، الأمين العام، العاصمة الفيتنامية هانوي غدًا الأربعاء، لحضور مباراة الإياب لنهائي كأس آسيان بين منتخبي فيتنام وتايلاند، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقام المباراة على استاد ماي دينه الوطني، حيث يسعى المنتخب الفيتنامي إلى حسم اللقب بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2-صفر على تايلاند في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد راجامانجالا.

ويحتاج منتخب فيتنام إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد للتتويج بلقب كأس آسيان 2026، بينما يتعين على تايلاند الفوز بفارق هدفين على الأقل لإبقاء آمالها في استعادة اللقب.

وتعد زيارة إنفانتينو أحدث ظهور له في أحد أبرز الأحداث الكروية بجنوب شرق آسيا، إذ سبق له حضور عدد من البطولات والمباريات المهمة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي زيارة إنفانتينو إلى فيتنام في الوقت الذي يواجه فيه رئيس «فيفا» ضغوطًا متزايدة من جانب عدة اتحادات قارية ووطنية بشأن طريقة إدارة الاتحاد الدولي وخططه الاستثمارية.

كما يواجه إنفانتينو انتقادات على خلفية خطة لبيع حصص في مسابقات كروية، من بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا»، فيما قال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو أو مواجهته لمنافس في الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، بينما سحبت عدة اتحادات وطنية، بينها إنجلترا وويلز واسكتلندا، دعمها له.