دجيكو يتوهج قبل عودة شالكه إلى «البوندسليغا»

قاد البوسني المخضرم إدين دجيكو، مهاجم شالكه، فريقه إلى الفوز على هالشر 5-2 بعد التمديد لوقت إضافي، في الدور الأول من كأس ألمانيا، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا.

واحتاج شالكه إلى وقت إضافي لحسم المباراة الصعبة، حيث سجل دجيكو هدفين وصنع هدفًا، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق رغم تقدمه في السن.

وقال ميروسلاف موسليتش، مدرب شالكه: «إنه يمنحنا الجودة داخل منطقة الجزاء، ولا يزال يمتلكها رغم عمره. التمركز واللعب الجماعي، والحس التهديفي، هذه أمور لا تنساها. سنحتاج إلى إدين».

وكان من المفترض أن يشارك دجيكو لمدة 15 دقيقة فقط، بهدف الحفاظ على جاهزيته للمباراة الافتتاحية لشالكه في الدوري الألماني أمام أوجسبورغ يوم الأحد المقبل، والتي ستشهد عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية.

لكن المهاجم البوسني شارك في الدقيقة 64، وانتهى به الأمر إلى خوض نحو ساعة كاملة.

وقال زميله المخضرم روبن جوسينس، المنضم إلى شالكه هذا الصيف على سبيل الإعارة: «إدين يتمتع بحضور استثنائي. لا يمكنك تعلم ذلك، فهو يأتي من سنوات طويلة من الخبرة».

وشدد جوسينس على أن وصف شالكه بأنه يعتمد إلى حد ما على دجيكو لن يكون منصفًا لبقية لاعبي الخط الهجومي، مشيرًا إلى أن موسى سيلا وجونيور أدامو سجلا أيضًا في المباراة، لكنهما هزا الشباك بعد دخول دجيكو، وبفضل تمريراته الحاسمة.