بايرن ميونخ يفتقد موسيالا أمام شتوتغارت

يغيب الألماني الدولي جمال موسيالا عن المباراة الافتتاحية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني أمام شتوتغارت يوم الجمعة المقبل، بعد تعرضه لحالتي إغماء خلال مباراتين وديتين في فترة الإعداد.

وأفادت مجلة «كيكر شبورتس» وصحيفة «بيلد» بأن موسيالا، البالغ من العمر 23 عامًا، من المقرر أن يعود إلى التدريبات الجماعية مع زملائه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وغاب موسيالا عن أول مباراة رسمية لبايرن هذا الموسم، عندما تغلب على بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني يوم السبت الماضي.

وكشف موسيالا، بعد سقوطه خلال مباراتين وديتين، أنه يعاني منذ فترة من خلل عصبي.

وأوضح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن حالتي الإغماء وقعتا خلال فترة زمنية أقصر من المعتاد بسبب تغيير الدواء المستخدم في علاج اللاعب.