مانشستر يونايتد يتحرك لاستعارة بالدي

يبقى أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر برشلونة البالغ من العمر 22 عامًا، أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الكتالوني قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أنه رغم مشاركة بالدي في التدريبات الجماعية لفريقه أمس الاثنين، فإن غيابه عن المشاركة في مباراة إلتشي ينذر بإمكانية رحيله، وأبدت أندية عديدة رغبة في ضمه.

وأضافت أن مانشستر يونايتد يبقى أبرز هذه الأندية، في ظل مساعي «الشياطين الحمر» للبحث عن ظهير أيسر بقدرات لاعب برشلونة.

ولكن شبكة «إي إس بي إن» أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يميل إلى فكرة استعارة بالدي، وليس ضمه بشكل نهائي، وهو ما يتعارض مع مصالح برشلونة الذي يفضل بيع اللاعب.

وأضافت أن برشلونة لن يمانع رحيل بالدي بشرط الحصول على مبلغ مالي كبير يفيد النادي الكتالوني في مساعيه لضم ظهير أيسر أو لتعزيز خط هجومه.

وذكرت أن خورخي مينديز، وكيل أعمال بالدي، يتواصل مع مسؤولي الناديين لتسريع المفاوضات بشأن اللاعب.

كما نوهت «موندو ديبورتيفو» إلى أن تعاقد برشلونة مع جواو كانسيلو، ومشاركة تشافي إسبارت أساسيًا في مباراة إلتشي، أمران من شأنهما التأثير على فرص مشاركة بالدي أساسيًا هذا الموسم.