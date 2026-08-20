استاد سان جيرمان ضحية جديدة لحر أوروبا





قال باريس سان جيرمان حامل ‌لقب ​دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الخميس إنه اضطر إلى نقل مباراته الافتتاحية في الدوري أمام استاد رين يوم الأحد المقبل، بعدما ⁠جعلت موجة الحر الحالية ملعبه "بارك دي برينس" غير آمنة للاعبين.

وأخطر باريس سان جيرمان رابطة الدوري الفرنسي ‌للمحترفين يوم الاثنين الماضي بسوء حالة أرضية الملعب.

وقالت الرابطة إن فريقاً متخصصاً ‌فحص الملعب وأقر بعدم صلاحيته لخوض ‌المباراة عليه.

وستقام المباراة بدلاً من ‌ذلك على ملعب "روزون ‌بارك" الخاص بنادي رين.

وقال مصدر مطلع على الأمر ​لرويترز إن ‌الحرارة الشديدة ​منعت العشب، الذي يزرعه ⁠باريس سان جيرمان من البذور بدلاً من تركيب عشب جاهز، من النمو ​بشكل ⁠صحيح. ⁠وأضاف المصدر أن الهيكل الخرساني للملعب زاد من شدة الحرارة.

وشهدت فرنسا درجات حرارة ⁠مرتفعة بشكل استثنائي هذا الصيف، مما أدى إلى اندلاع حرائق الغابات في عدة مناطق من البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن يوليو الماضي كان الأشد حرارة وأحد أكثر الشهور جفافاً ​في تاريخ فرنسا.

ويُعد باريس سان جيرمان المدعوم من قطر المرشح الأوفر حظاً للاحتفاظ بلقب الدوري.