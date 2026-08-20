نادٍ يستعد لمباراة فاصلة بـ«هتافات المنافسين»

استعد فريق أوغسبورغ لمباراته في الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم، بتشغيل هتافات جماهير نادي إنرجي كوتبوس عبر مكبر صوت ضخم خلال التدريبات.

ويُعرف نادي كوتبوس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وصعد الموسم الماضي من الدرجة الثالثة، بجماهيره المتحمسة وأراد مانويل باوم، مدرب أوغسبورغ، أن يكون فريقه جاهزاً لهذا الصخب في مباراة الفريقين السبت.

وقال باوم للصحفيين الخميس: «لقد تدربنا بالفعل على تشغيل بعض هتافات كوتبوس حتى يعرف الجميع ما ينتظرنا».

وأضاف: «يجب دائماً إيجاد طرق مختلفة لتحفيز اللاعبين، عندما لا تسمع صوتاً في ملعب التدريب ثم تجد نفسك فجأة محاطاً بضجيج الجماهير، يمكنك أن تلاحظ كيف يتغير الوضع».

وأوضح باوم أن لاعبي أوغسبورغ في البداية كانوا متفاجئين، وابتسم بعضهم ابتسامات خفيفة، لكنه أشار إلى أن ذلك يساعد على الاستعداد للمباراة بشكل أفضل.

على عكس كوتبوس، لم يلعب أوغسبورغ أي مباراة رسمية هذا الموسم حتى الآن.

فاز كوتبوس في مباراته الافتتاحية في دوري الدرجة الثانية على هانوفر بنتيجة 3-1، ثم خسر صفر-3 أمام أرمينيا بيلفيلد.

وقال باوم: «ندرك مدى أهمية هذه المباريات»، مضيفاً أن لاعبيه تدربوا أيضاً على ركلات الترجيح تحسباً لحدوث ذلك.