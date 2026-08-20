بزيادة 25%.. ريال مدريد العلامة التجارية الأعلى قيمة برقم قياسي





تصدر نادي ريال مدريد قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في كرة القدم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، كما حافظ على صدارة أقوى العلامات التجارية للعام الخامس توالياً، وفقاً لتقرير "فوتبول 50-2026" الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس".

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لريال مدريد بنسبة 25% لتصل إلى 2.4 مليار يورو، في رقم قياسي جديد للنادي.

وأشارت "براند فاينانس" إلى أن ريال مدريد أصبح أول نادٍ لكرة القدم تتجاوز قيمة علامته التجارية حاجز ملياري يورو منذ انطلاق هذا التصنيف قبل أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما سجل إيرادات قياسية بلغت 1.221 مليار يورو خلال السنة المالية 2025 - 2026، ليحقق رقماً قياسياً جديداً للإيرادات للموسم الثالث على التوالي.

وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، أرجعت "براند فاينانس" جانباً من النمو التجاري للنادي إلى اكتمال أعمال تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، موضحة أن موسم 2025 - 2026 شهد أول موسم كامل يعمل خلاله الملعب بعد تجديده وبطاقة استيعابية اقتربت من الحد الأقصى، وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات من المباريات وخدمات الضيافة والمتاحف والسياحة.

وفيما يتعلق بقوة العلامة التجارية، التي تقيسها "براند فاينانس" استناداً إلى مؤشرات تشمل الاستثمار التسويقي وقيمة العلامة والأداء التجاري، حافظ ريال مدريد على المركز الأول للعام الخامس على التوالي، محققاً 95.8 نقطة من أصل 100 نقطة.