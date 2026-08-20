توتنهام يفاوض مانشستر سيتي لضم مرموش

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات مع مانشستر سيتي للتعاقد مع البرازيلي سافينيو والمصري عمر مرموش، في صفقة مزدوجة لتدعيم خط هجومه.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، فإن المفاوضات بين الناديين تتقدم بشكل جيد، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ويعود اهتمام توتنهام بسافينيو إلى عام 2025، عندما قرر الجناح البرازيلي البقاء مع مانشستر سيتي، لكنه شارك أساسياً في سبع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وأصبح منفتحاً على الرحيل عن الفريق، بعدما انضم إليه عام 2024 قادماً من تروا الفرنسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

أما مرموش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني في 2025 مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، فقد تراجع دوره تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال موسم 2025-2026، لكنه سجل ثمانية أهداف في 36 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ولم تتضح القيمة التي حددها مانشستر سيتي للاستغناء عن اللاعبين، إلا أن النادي يتوقع تحقيق أرباح كبيرة من بيع كل منهما.

ويعمل توتنهام، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي، على تعزيز صفوفه الهجومية بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي، وسجل 48 هدفاً فقط خلال 38 مباراة.

ودعم توتنهام خط وسطه هذا الصيف بالتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز من ويستهام يونايتد وساندرو تونالي من نيوكاسل مقابل 185 مليون جنيه إسترليني، لكن دي تشيربي شدد على حاجته إلى تدعيم خط الهجوم أيضاً.

ولا يزال توتنهام مهتماً بالتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، لكن من غير الواضح ما إذا كان النادي قادراً على تمويل صفقة ضمه إلى جانب التعاقد مع مرموش وسافينيو.