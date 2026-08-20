4.1 مليارات مشاهد لـ«الطريق إلى كأس العالم»

أشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالنمو الكبير الذي حققته مسابقات الاتحاد على صعيد المشاهدة والتفاعل الجماهيري والعوائد التجارية، إلى جانب التطورات التي شهدتها العلامة التجارية للبطولات خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة داشو أوجن تشيتشوب، حيث استعرض الأعضاء أبرز المؤشرات المتعلقة بالبث والتسويق والتفاعل الجماهيري في مسابقات الاتحاد الآسيوي.

وسجلت التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمعروفة باسم «الطريق إلى كأس العالم»، وصولاً تراكمياً بلغ أربعة مليارات و100 مليون مشاهد، بزيادة قدرها 291% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما أسهمت الحملات الرقمية المرتبطة بالبطولة في تحقيق أكثر من 161 مليون ظهور، و100 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو، و5.9 ملايين تفاعل.

واستعرض الاجتماع كذلك التطورات الخاصة بالبطولات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا 2027 بالسعودية، بعدما كشف الاتحاد الآسيوي عن هويتها البصرية الرسمية في مدينة جدة، والتي تجمع بين كأس البطولة والأشكال الهندسية المستوحاة من التراث التقليدي لمنطقة نجد، تحت شعار «أهلاً آسيا».

كما شهدت جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة تصميم شاملة قبل نسخة 2025 التي أقيمت في الرياض، مع اعتماد اسمها الحالي وهوية بصرية جديدة بألوان الأسود والذهبي والأبيض، إلى جانب إطلاق شعار محلي وشريك تقديم رسمي للجائزة للمرة الأولى.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، سجلت كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 نمواً بنسبة 34% في نطاق التغطية العالمية، لتصل إلى 188 منطقة، فيما بلغ الوصول التراكمي للبطولة 291 مليون مشاهد.

وشهدت مسابقات الفئات السنية والأندية للسيدات نمواً ملحوظاً أيضاً، حيث ارتفع الوصول التراكمي لكأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً تايلاند 2026 بنسبة 92% إلى 30 مليون مشاهد، بينما ارتفع الوصول التراكمي لدوري أبطال آسيا للسيدات بنسبة 147% خلال موسم 2025-2026، ليصل إلى 20.3 مليون مشاهد، مقارنة بالموسم الافتتاحي للبطولة في 2024-2025.

وفي مسابقات الأندية للرجال، سجل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 زيادة في الوصول التراكمي بلغت 174%، ليصل إلى مليارين و500 مليون مشاهد.

وشهد الموسم العديد من المبادرات التسويقية، من بينها إقامة أول فعالية ترويجية بين شوطي مباراة يقودها أحد الرعاة في تاريخ الاتحاد الآسيوي، إلى جانب تعيين أول صاحب ترخيص رسمي للمنتجات التجارية الخاصة بالبطولة.

كما حقق دوري أبطال آسيا الثاني نمواً كبيراً في التفاعل الجماهيري خلال موسم 2025-2026، بعدما ارتفع الوصول التراكمي بنسبة 323% ليصل إلى 916 مليون مشاهد.