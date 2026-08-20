بايرن ميونخ يكشف موقفه من مستقبل موسيالا بعد السقوط المتكرر

يؤمن نادي بايرن ميونخ بأن جمال موسيالا سيتمكن من مواصلة مسيرته رغم معاناته من مشكلة أعصاب، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على عدم قدرة اللاعب الألماني الدولي على الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى.

وتعرض موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، للسقوط خلال المباراة الودية أمام هايدنهايم مساء الثلاثاء، وكان الأمر نفسه قد حدث قبل ثلاثة أيام خلال مواجهة لايبزج، وفي كل مرة تلقى اللاعب العلاج لفترة قصيرة قبل مغادرة الملعب.

وكتب موسيالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعاني من «نوبات إغماء قصيرة ومؤقتة يمكن علاجها بشكل جيد»، بسبب خلل عصبي.

وقال إن هذه النوبات «يمكن أن تتسبب في الحالات التي حدثت مؤخراً، مثلما حدث أمام لايبزج وهايدنهايم».

وتعد نوبات الإغماء نوعاً من نوبات الصرع، وتؤدي إلى فقدان قصير للتواصل مع الواقع أو الوعي، وقد تظهر في صورة تحديق ثابت أو غياب مؤقت عن الوعي.

وأكد بايرن ميونخ أن مشاركة موسيالا في المباراتين لم تتسبب في أي مشكلات طبية، وجاءت بعد مناقشات مستفيضة مع الأطباء.

وأكد موسيالا أنه يتلقى «أفضل رعاية طبية»، وأنه لا يزال «متفائلاً للغاية»، مضيفاً: «بايرن وعائلتي وأصدقائي ما زالوا إلى جانبي ويدعمونني خلال هذه المحنة. الشيء المهم هو أنه لا يوجد خطر إضافي على صحتي».

ولم يقدم النادي البافاري في البداية أي معلومات بشأن مصير موسيالا خلال الموسم، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيشارك في مباراة كأس السوبر يوم السبت أمام بوروسيا دورتموند، أو في أولى مباريات بايرن بالدوري الألماني بعدها بستة أيام أمام شتوتجارت.