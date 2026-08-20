ميسي يعود للتسجيل مع إنتر ميامي

سجل ليونيل ميسي أول أهدافه منذ وفاة والده خورخي في وقت سابق من هذا الشهر، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون أمس الأربعاء.

وكان خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله لسنوات طويلة، قد توفي عن عمر ناهز 68 عاماً في الثامن من أغسطس/آب بمدينة روساريو في الأرجنتين.

وفي الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت على ملعب سوبارو بارك، تخلص ميسي من رقيبه قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك، مانحاً إنتر ميامي التقدم 2-1 قبل نهاية الشوط الأول، ليتلقى بعدها تهاني حارة من زملائه.

ولم يقتصر إسهام اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً على التسجيل، إذ صنع أيضاً الهدف الأول لفريقه في أمسية اتسمت بأجواء حارة ورطبة في ولاية بنسلفانيا.

وكان ميسي قد نشر الأسبوع الماضي رسالة مؤثرة رثى فيها والده، مؤكداً أنه لا يعرف كيف سيواصل حياته من دونه.

وأنهى التعادل سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لإنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي.

ورفع ميسي رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من مهاجم دالاس بيتار موسى في سباق الحذاء الذهبي للدوري، وهو اللقب الذي أحرزه النجم الأرجنتيني الموسم الماضي.

كما قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم هذا العام، قبل الخسارة أمام إسبانيا.