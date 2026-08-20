موسم جديد و9 مدربين.. الدوري الإنجليزي ينطلق غداً

يستهل فريق أرسنال رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تبدو سهلة نظرياً أمام الفريق الصاعد حديثاً، كوفنتري سيتي، مساء غد الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

وبعد نحو 22 عاماً من الغياب عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد أرسنال الموسم الماضي إلى منصات التتويج، ووضع حداً لانتظار طويل، بعدما حسم اللقب متفوقاً على مانشستر سيتي وليفربول، بينما ظل السيتي منافساً شرساً له حتى المراحل الأخيرة من الموسم.

وبدأ أرسنال الموسم الجديد بصورة مثالية، عندما تغلب على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وتوج بطلاً للدرع الخيرية، في المباراة الرسمية الأولى للإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، خلفاً للإسباني بيب غوارديولا، الذي رحل بعد نحو عقد من الزمن مع الفريق.

ويأمل أرسنال أن تكون بداية رحلة الدفاع عن لقبه موفقة ودون مفاجآت أمام فريق يقوده المدرب فرانك لامبارد، الذي لطالما كان منافساً شرساً عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية مع تشيلسي وإيفرتون، ثم يتولى قيادة كوفنتري سيتي، الذي قاده إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 25 عاماً.

ويتفوق أرسنال أيضاً على كوفنتري في المواجهات المباشرة بين الفريقين، إذ التقيا 76 مرة في جميع المسابقات، حقق خلالها أرسنال 43 انتصاراً مقابل 14 لكوفنتري، بينما انتهت 19 مباراة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير/كانون الثاني 2014 بكأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز أرسنال 4-صفر، بينما تعود آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي إلى فبراير/شباط 2001، وانتهت أيضاً بفوز أرسنال 1-صفر.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت، حيث يستضيف هال سيتي، العائد حديثاً إلى الدوري الممتاز، مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، بعدما شهدت نتائجه تحسناً ملحوظاً تحت قيادة مدربه مايكل كاريك.

وعزز مانشستر يونايتد صفوفه قبل موسم يطمح خلاله إلى المنافسة بقوة والعودة إلى دوري أبطال أوروبا، وكان من أبرز صفقاته البلجيكي يوري تيلمانز قادماً من أستون فيلا، والبرازيلي أندري سانتوس من تشيلسي.

أما هال سيتي، فيقوده المدرب البوسني سيرجي ياكيروفيتش، ويأمل الفريق في تحقيق مفاجأة أمام ضيفه القوي وانتزاع بداية إيجابية في رحلة البقاء بين الكبار.

ويلتقي إبسويتش تاون، الصاعد الثالث، مع سندرلاند على ملعب بورتمان رود، في مواجهة تبدو متكافئة نسبياً.

ويأمل إبسويتش في أن يقدم مدربه الجديد جاري أونيل عملاً جيداً، من أجل تأمين بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وتجنب الدخول مبكراً في صراع الهبوط.

في المقابل، يحافظ سندرلاند على استقراره الفني مع المدرب الفرنسي ريجيس لو بريس، الذي يستمر في قيادة الفريق بعد تمديد تعاقده حتى عام 2028.

وبعد موسم متعثر نسبياً على الصعيد المحلي، شهد تتويج كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، يأمل الفريق في تحقيق بداية موفقة أمام إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما يوم السبت على ملعب الأخير.

ويحافظ إيفرتون على استقراره الفني مع مدربه ديفيد مويس، بينما يبدأ كريستال بالاس الموسم تحت قيادة الفرنسي بيير ساج، الذي خلف النمساوي أوليفر جلاسنر.

أما جلاسنر، فيقود فريقه الجديد نوتنغهام فورست أمام ليدز يونايتد، الذي يستمر مدربه الألماني دانييل فاركي في قيادة الفريق.

وكان ليدز قد احتل المركز الرابع عشر في الموسم الماضي، بينما أنهى نوتنغهام فورست الموسم في المركز السادس عشر.

وفي ظل صيف ساخن شهد تغييرات عديدة في الأجهزة الفنية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدأ توتنهام، الذي يقوده الآن الإيطالي روبرتو دي زيربي، مشواره بمواجهة برينتفورد بقيادة الأيرلندي كيث أندروز.

وسيكون موسم توتنهام بمثابة اختبار حقيقي لدي زيربي، صاحب الخبرة السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون، خاصة أن الموسم الماضي كان محبطاً للفريق، بعدما أنهى المسابقة في المركز السابع عشر، بينما قدم برينتفورد موسماً جيداً وأنهى المسابقة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف برايتون صاحب المركز الثامن.

وتبدأ الإثارة الحقيقية في الجولة الأولى يوم الأحد، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام أرسنال بثلاثة أهداف دون رد في الدرع الخيرية، وبأداء غير مقنع، عندما يواجه بورنموث.

ويأمل ماريسكا في تصحيح أوضاع فريقه سريعاً، خاصة أن الاختبار أمام فريق المدرب الألماني ماركو روزه لن يكون سهلاً.

ويخوض برايتون اختباراً قوياً على ملعبه يوم الأحد أيضاً أمام أستون فيلا، حيث ستكون المواجهة بمثابة معركة فنية خاصة خارج الخطوط بين الألماني فابيان هورتسلر والإسباني أوناي إيمري، علماً بأن الأخير قاد فريقه لتقديم مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، رغم خسارته 1-2.

ويستهل الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني الجديد لليفربول، مهمته الرسمية مع الفريق بمواجهة نيوكاسل، الذي يقوده الألماني ماتياس يايسله.

ويأمل إيراولا في بدء حقبة جديدة بعد رحيل الهولندي آرني سلوت، ومحو آثار الموسم الماضي الذي اكتفى فيه ليفربول بالمركز الخامس. وتولى إيراولا تدريب ليفربول بعدما قضى ثلاثة مواسم ناجحة مع بورنموث.

أما نيوكاسل، وبعد انفصاله عن المدرب إيدي هاو، فيأمل في تجاوز الموسم المحبط الذي احتل خلاله المركز الثاني عشر، والعودة إلى مزاحمة الكبار على المراكز المتقدمة في الموسم الجديد، تحت قيادة يايسله.

ويختتم تشيلسي الجولة الأولى بمواجهة فولهام يوم الاثنين، بقيادة فنية جديدة للمدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يواجه مواطنه ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفولهام.

وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً، بعدما حل أربيلوا محل ألونسو في تدريب ريال مدريد، عقب رحيل الأخير عن النادي الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث انتهت العلاقة بين الطرفين بالتراضي، قبل تعيين أربيلوا خلفاً له.

ويتطلع ألونسو إلى تحقيق بداية موفقة مع تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، بينما احتل فولهام المركز الحادي عشر، مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط عند 52 نقطة.