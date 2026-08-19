كين لا يفكر في مغادرة بايرن ميونخ





لمح الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، إلى رغبته في البقاء مع الفريق لما بعد الموسم الجديد، وذلك بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي اليوم الأربعاء، بوصفه أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفاً في البوندسليغا.

وقال كين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في متحف بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا: «أشكر إدارة نادي بايرن ميونخ واللاعبين والجهازين الفني والإداري والمدربين، لأنه لولاهم لما كنت هنا».

وسبق أن فاز النجم الإنجليزي بنفس الجائزة بقميص بايرن ميونخ في 2024.

وأضاف: «الفوز بهذه الجائزة يتطلب جهداً كبيراً، أحاول دائماً مساعدة فريقي، أنا فخور بما قدمته في الموسم الماضي الذي كان استثنائياً، وأعتبره أفضل موسم في مسيرتي، أشعر أنني في بيتي بصفوف بايرن ميونخ، ونتطلع جميعاً لتكرار النجاحات في الموسم الجديد».

وينتهي تعاقد هاري كين في 2027، ويستعد للتفاوض مع النادي البافاري لتمديد تعاقده.

وأضاف هاري كين: «الدوري الألماني يتسم باللعب الهجومي، وتبقى سيناريوهات المباراة قابلة للتغيير حتى إذا تقدمت بهدفين أو ثلاثية دون رد، كل الأندية تتسم بالقوة الهجومية، فالدوري الألماني هو بطولة المهاجمين».

وتابع: «يرغب العديد من اللاعبين في إظهار قدراتهم وتسجيل الأهداف، وهذا يناسبنا تماماً، فنحن نتطلع أيضاً لتحقيق الانتصارات».

وقال جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، خلال فيديو في الحفل نفسه: «أهمية هاري كين لا تظهر في أهدافه فقط بل تمريراته الحاسمة، فهو يقاتل ويدافع».

كما كان الإيطالي لوكا توني، مهاجم بايرن ميونخ السابق والفائز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2005 / 2006، ضيف شرف وألقى كلمة خلال الحفل.

وأشاد مسؤولو النادي البافاري بهاري كين قبل الحفل، وقالوا إنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي سيقام في لندن يوم 26 أكتوبر.

قاد النجم الإنجليزي منتخب بلاده للتأهل لقبل نهائي مونديال 2026 قبل الخروج بسيناريو درامي أمام الأرجنتين، وسجل 6 أهداف بقميص إنجلترا في البطولة.

كما وصل بايرن ميونخ إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث سجل كين 14 هدفاً.

وينتظر هاري كين منافسة شرسة على الكرة الذهبية من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وخفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان، وثنائي إسبانيا الفائز بكأس العالم رودري أو لامين يامال.