موناكو يعلن رسميًا رحيل بوغبا

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم رسميًا، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع بول بوغبا.

وذكر النادي على موقعه الإلكتروني: «يعلن نادي الإمارة ولاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بشكل مشترك عن نهاية المشروع الذي بدأ خلال فترة ما قبل الموسم 2025».

وأضاف النادي: «بعد التوصل بشكل مشترك إلى أن الأهداف التي تم تحديدها في البداية لم تتحقق سوى جزئيًا، قرر موناكو وبول بوغبا، قبل خوض المباراة الأولى في الموسم الجديد، إنهاء العقد الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2027».

وأعرب النادي عن خالص امتنانه للاعب الفائز بكأس العالم 2018، على الثقة التي وضعها في المؤسسة، وعلى أعلى درجات الاحترافية التي أظهرها طوال فترة وجوده في موناكو.

وأكد النادي: «خلال فترته مع موناكو، أظهر بوغبا عقلية مميزة وتصميمًا كبيرًا، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الاحتراف في جميع الأوقات. ومن خلال جهوده، تمكن اللاعب من العودة إلى المنافسات على أعلى مستوى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب، كما ساهم بخبرته ومعرفته في دعم لاعبي الفريق الأول».

من جانبه، قال بوغبا: «أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس النادي والإدارة، وزملائي في الفريق، وجميع أفراد الجهاز الفني، وكل مشجع آمن بي. لقد كان تمثيل هذا النادي والإمارة تجربة رائعة».

وأكد: «موناكو نادٍ مذهل، وعلى الرغم من أنني لم أخض العدد الذي كنت أتمناه من المباريات، فإنني سأظل ممتنًا دائمًا للفرصة التي أتيحت لي لارتداء ألوانه».