موسيالا يكشف تشخيص حالته بعد انهياره مرتين داخل الملعب

قال جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، أمس الثلاثاء، إن الأطباء شخصوا حالته على أنها اضطراب عصبي، بعد تعرضه للانهيار داخل الملعب مرتين خلال أربعة أيام.

وسقط اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، بعد ست دقائق فقط من دخوله بديلًا خلال المباراة الودية التي فاز فيها بايرن ميونيخ 4-2 على هايدنهايم، واحتاج إلى تدخل الجهاز الطبي قبل أن يغادر الملعب بمساعدة أفراد الطاقم.

وكان الدولي الألماني قد تعرض لحالة مماثلة خلال فوز بايرن 3-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ في مباراة ودية يوم السبت الماضي.

وكتب موسيالا عبر حسابه على إنستغرام: «شُخصت حالتي على أنها نوبات قصيرة من فقدان الوعي المؤقت، لكنها قابلة للعلاج بسهولة، وتنجم عن خلل وظيفي عصبي».

وأضاف: «قد تؤدي هذه النوبات إلى حوادث مثل تلك التي تعرضت لها مؤخرًا، سواء في مباراة لايبزيغ أو في المباراة الأخيرة أمام هايدنهايم».

وتابع: «أدرك أن هذه النوبات قد تبدو مقلقة للوهلة الأولى، لكنها أصبحت حاليًا جزءًا من حياتي اليومية. وأنا أتلقى أفضل رعاية طبية ممكنة، وأشعر بتفاؤل كبير بشأن وضعي الصحي».

كما أوضح موسيالا أن الأطباء استبعدوا وجود أي مخاطر صحية أخرى.

وكان لاعب الوسط، الذي خاض 231 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، قد ابتعد عن الملاعب لنحو ستة أشهر الموسم الماضي بعد تعرضه لكسر في الكاحل، قبل أن يتعافى ويعود إلى المنافسات في وقت لاحق من الموسم، كما شارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026.