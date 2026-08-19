رودري: برشلونة يتناسب مع شخصيتي وأطمح للفوز بدوري الأبطال

قال رودري إنه يريد أن «يشعر بهذا الحماس مجددًا»، بعد إتمام انتقاله من مانشستر سيتي إلى برشلونة مقابل 65.4 مليون جنيه إسترليني (88.5 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن لاعب خط الوسط، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم، وقع عقدًا يمتد لأربعة أعوام مع النادي الكتالوني أمس الثلاثاء.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا: «سعيد ومتحمس للغاية لهذه المرحلة الجديدة في مسيرتي. إنه تحدٍ جديد، وفرصة لخوض تجارب جديدة والشعور بهذا الحماس مجددًا».

وأضاف: «جئت لأنافس على كل شيء، وعلى الألقاب الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا. لقد انضممت إلى نادٍ طموح للغاية يتناسب حقًا مع شخصيتي، ولذلك سأحاول المساعدة بكل الطرق الممكنة».

وكان رودري قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في يوليو 2019، مقابل 62.6 مليون جنيه إسترليني، في صفقة كانت آنذاك الأغلى في تاريخ النادي، قبل أن يدخل الموسم الأخير من عقده مع الفريق في ملعب الاتحاد.

ورفض مانشستر سيتي عرضًا أوليًا من برشلونة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، كما رفض النادي الإنجليزي عرضًا محسنًا، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يوم الأحد الماضي، رغم اعتراف المدرب الجديد لسيتي، إنزو ماريسكا، برغبته في الاحتفاظ باللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وساعد رودري مانشستر سيتي في الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لكأس الاتحاد، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، بينما سجل الهدف الوحيد الذي فاز به مانشستر سيتي على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ولكن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال موسم 2024-2025، إلى جانب مشكلات في أوتار الركبة ومنطقة الفخذ خلال موسم 2025-2026، وهو الموسم الأخير لجوسيب غوارديولا مع النادي، قلصت من مشاركاته مع الفريق.

وبعد أن قرر العودة إلى بلاده، سينضم رودري إلى عدد من الوجوه المألوفة، حيث يوجد زملاؤه في المنتخب الإسباني لامين يامال، وداني أولمو، وبيدري، وجافي، وباو كوبارسي، وإريك غارسيا، إلى جانب الحارس خوان غارسيا، ضمن صفوف برشلونة.

وقال رودري مبتسمًا: «سوف أنضم إلى غرفة ملابس أعرفها جيدًا، وهذا سيساعدني على التأقلم. لكن ما يقلقني هو المزاح الذي سأتعرض له في الأيام الأولى».

ونشر نادي مانشستر سيتي على موقعه الإلكتروني رسالة من رودري يودع فيها جماهير الفريق الإنجليزي، حيث قال: «اكتشفت أن قول وداعًا هو أحد أصعب الأشياء في الحياة، لكنني سأحاول القيام بذلك».

وأضاف: «كنت أعرف أنني انضممت إلى فريق من الطراز الرفيع، لكنني لم أتخيل أبدًا أننا سنتمكن من صناعة الإرث الذي صنعناه، من خلال الفوز بالألقاب، وكسب مشجعين في جميع أنحاء العالم، والفوز بالحب والاحترام».

وتابع: «قدمنا مثالًا يلهم الأجيال المقبلة، ليس فقط بسبب النجاح، ولكن أيضًا بسبب الطريقة التي حققنا بها هذا النجاح. وكان المشجعون معنا في كل خطوة».

وقال رودري: «مانشستر سيتي لم يجعلني أتطور كلاعب فحسب، بل جعلني أنضج كإنسان أيضًا. شاهدت شقيقي يتخرج من جامعة مانشستر متروبوليتان، وتمكنت من رؤية صديقتي وهي تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية».

وأضاف: «مانشستر شكل حياتي بأكملها. حان الوقت لأقول وداعًا، وأشكر النادي والجماهير والجهاز الفني وزملائي في الفريق. لم تكن هذه الرحلة لتكون كما كانت من دونكم، وسيظل قلبي دائمًا أزرق».