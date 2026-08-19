مدرب إنتر ميامي يكشف حالة ميسي بعد وفاة والده

قال جييرمو أويوس، مدرب إنتر ميامي، إن ليونيل ميسي استعاد شيئًا من هدوئه بعد وفاة والده في وقت سابق من هذا الشهر.

وتوفي خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، عن عمر ناهز 68 عامًا في الثامن من أغسطس بمدينة روساريو الأرجنتينية.

وعاد ميسي إلى الملاعب مع إنتر ميامي الأسبوع الماضي، فشارك بديلًا في مباراة بكأس الدوريات، وهي مسابقة كرة قدم دولية بين أندية من الدوري الأمريكي للمحترفين ودوري الأضواء المكسيكي، انتهت بالخسارة أمام ليون، قبل أن يشارك أساسيًا في مواجهة ناشفيل يوم الأحد، التي انتهت بخسارة فريقه 4-1.

وقال أويوس: «يبدو في حالة جيدة، ويعبر عن نفسه داخل الملعب، وهو المكان الذي يشعر فيه بأكبر قدر من الراحة، كما يبدو أكثر هدوءًا».

وكان ميسي قد نشر الأسبوع الماضي رسالة مؤثرة رثى فيها والده، واصفًا إياه بأنه أبوه وصديقه ووكيل أعماله، مؤكدًا أنه لا يعرف كيف سيواصل حياته من دونه.

من جانبه، أشاد لاعب الوسط كاسيميرو بالتزام ميسي تجاه الفريق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال كاسيميرو عقب المباراة أمام ليون: «إنه قدوة استثنائية. يمر بلا شك بمرحلة بالغة الصعوبة، لكن الالتزام الذي أظهره، ليس فقط تجاه زملائه اللاعبين، بل تجاه النادي أيضًا، كان مذهلًا. لم أشهد شيئًا مماثلًا طوال مسيرتي».