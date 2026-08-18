أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين لاعب خط الوسط الفرنسي السابق باتريك فييرا مدرباً لمنتخب السنغال.

ويخلف فييرا، المولود في العاصمة السنغالية دكار، بابي تياو، الذي انتهت ولايته بعد خروج السنغال من كأس العالم لهذا العام في دور الـ32.

وقال الاتحاد السنغالي للعبة، في بيان صدر عبر منصة «إكس»: «السيد باتريك فييرا هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول للسنغال. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد التقديم الرسمي والخطوات التالية لتولي منصبه».

ويتولى المدرب، البالغ من العمر 50 عاماً، مسؤولية منتخب وطني للمرة الأولى، بعد أن قاد أندية في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

ودرب فييرا فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريقي نيس وستراسبورغ الفرنسيين، كما قضى فترة قصيرة في تدريب نادي جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويعد فييرا أحد أكثر لاعبي خط الوسط الفرنسيين حصداً للألقاب، إذ كان جزءاً من الفريق الذي فاز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000، وشارك في أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.

وعلى مستوى الأندية، اشتهر بفتراته مع أرسنال، حيث خاض أكثر من 400 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون أولى مبارياته مدرباً للسنغال خلال فترة التوقف الدولية الشهر المقبل، حيث يواصل بطل كأس الأمم الأفريقية 2021 استعداداته لبطولة عام 2027.

وستبدأ مباريات التصفيات في أوائل شهر سبتمبر/أيلول المقبل.