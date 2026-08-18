غوارديولا يكشف للمرة الأولى كواليس انفصاله عن زوجته

كشف جوسيب غوارديولا أنه وزوجته فقدا الشغف في زواجهما، خلال حديثه بصراحة عن الصعوبات الشخصية التي واجهها في سنواته الأخيرة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن غوارديولا، الذي استقال من تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي، قضى 10 أعوام ناجحة مع الفريق، ولكن هذه الإنجازات جاءت بتكلفة شخصية.

وانهار زواجه من كريستينا سيرا في عام 2024، ورغم أنه لم يتحدث علنًا عن الانفصال، فإنه كشف عن مدى تأثير الأمر عليه خلال حديث غاضب في غرفة الملابس.

ويظهر المشهد، الذي جاء عقب خسارة مانشستر سيتي صفر-2 أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في المسلسل الوثائقي الجديد الذي أنتجته «أمازون برايم» بعنوان «الهوس الجميل».

وكانت تلك هي الخسارة السابعة لسيتي خلال 10 مباريات، وهي سلسلة لم يحقق خلالها الفريق سوى انتصار واحد، ما جعل غوارديولا في قمة غضبه.

وقال غوارديولا صارخًا في اللاعبين: «يا رفاق، أريد أن أعترف لكم بشيء، أنا مطلق من أجمل امرأة على كوكبكم».

وأضاف: «إنها زوجتي، زوجتي السابقة، وأنا أحبها بشكل لا يوصف، لكننا فقدنا الشغف. ولأسباب عديدة، فقدنا الشغف. هل أحبها؟ نعم، بالتأكيد. هل تحبني؟ نعم، لكننا فقدنا الشغف».

وتابع: «كيف تلعبون كرة القدم؟ هل لأنكم تحصلون على المال؟ أم بسبب شيء بداخلكم؟ أين الشغف؟».

وأضاف: «في حياتكم، أيًا كان ما ستفعلونه، افعلوه بشغف. لا أريد لاعبين جيدين، أريد لاعبين يمتلكون الشغف».

وذكرت تقارير أن غوارديولا رفض فرصة لتدريب المنتخب الإيطالي خلال الصيف، كما ألمح في المسلسل الوثائقي إلى أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى التدريب.

وقال في مقابلة: «حتى أنا نفسي لا أعرف ما الذي سأفعله. بصراحة، لا أعرف. لكن من المؤكد أن العودة ستكون صعبة. هذا هو شعوري اليوم».

وأضاف: «ستكون العودة صعبة. أحتاج إلى استعادة توازني بشأن الكثير من الأمور التي حدثت في حياتي الشخصية والمهنية. أحتاج إلى اكتشاف نفسي من خلال أشياء مختلفة».

وتابع: «هناك كلمة في كتالونيا، وهي "بادار". وتعني أن تجلس هكذا (دون حراك). لذلك، سأفعل ذلك. هذا أحد الأهداف الرئيسية التي أريد تحقيقها».