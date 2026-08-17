على حساب سان جيرمان .. لانس يتوج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه

فاز فريق لانس على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1 - 0 ليتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الأحد.

أحرز المهاجم الفرنسي المخضرم فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تابع تسديدة زميله ماتيو أودول بقدمه في شباك الحارس الروسي ماتفي سافونوف.

وصمد لانس وسط جماهيره بعد صدمة سريعة بعد طرد لاعبه كيليان أنطونيو في الدقيقة 37 نتيجة تدخل عنيف ضد ماجنيس أكليوش لاعب باريس سان جيرمان.

وكاد العملاق الباريسي أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن تسديدة نجمه ديزيريه دوي ارتدت من العارضة.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، دفع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بالثلاثي فابيان رويز وعثمان ديمبلي ونونو مينديز من على مقاعد البدلاء.

لكن روبن ريسير حارس مرمى لانس أنقذ شباكه من أربع محاولات خطيرة أمام ديمبلي ومينديز ورويز ودوي، بينما أضاع عثمان ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي فرصتين محققتين أمام المرمى بغرابة شديدة.

وبلغت الإثارة ذروتها في آخر ربع ساعة، حيث ألغى الحكم هدفا لفابيان رويز في الدقيقة 76 بداعي وجود التسلل ضد اللاعب الإسباني الدولي.

وفي الدقيقة 87، حصل نونو مينديز على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف، وبعدها بثوان قليلة ألغى الحكم هدفا ثانيا سجله ماتيو أودول برأسية متقنة، بداعي وجود مخالفة أثناء بناء الهجمة.

تواصل الكر والفر بين لاعبي الفريقين حتى انتهاء الوقت بدل الضائع الذي امتد لخمس دقائق، ليفشل باريس سان جيرمان في التتويج بكأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي ورقم 15 في تاريخه.

ولم يستغل الفريق الباريسي بطل أوروبا في آخر عامين الدفعة القوية بتتويجه بالسوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.