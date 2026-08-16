مورينيو مطمئن على ريال مدريد قبل «العمل الحقيقي»





أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن حالة فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد، عقب الفوز على شالكه 3 /صفر الأحد في المباراة الودية الأخيرة ضمن فترة الإعداد.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة ريال مدريد: "كانت مباراة إيجابية للفريق وللاعبين، وكانت اختباراً جيداً جداً وحصة تدريبية أخيرة قبل بدء العمل الحقيقي".

وأضاف: "نحن في حالة مقبولة جداً بالنسبة لهذه المرحلة من الموسم. اللاعبون الذين بدؤوا معنا منذ اليوم الأول خاضوا 30 حصة تدريبية و6 مباريات، بينما خاض من انضموا لاحقاً ثلاث أو أربع حصص فقط، لذلك هناك فارق في الإيقاع والحدة والقدرة على التحمل".

وأوضح المدرب البرتغالي أن أفكار الفريق بدأت تتبلور من الناحية التكتيكية، مشيراً إلى أن لاعبيه يتمتعون بجودة عالية ويعملون بشكل جيد كفريق، سواء مع الكرة أو بدونها.

وعن الوافدين الجدد، قال مورينيو: "من الصعب الحديث عن أفراد في هذه المرحلة لأننا ننمو كفريق. لدينا لاعبون جيدون جداً، ولاعبون جيدون جداً جداً، ومن خلال جهودهم مجتمعة علينا أن نصنع فريقاً جيداً جداً".

وأكد مورينيو أن تحديد مشاركة كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي لمدة 45 دقيقة، وجود بيلينجهام وكوكوريلا وديوماندي لمدة 30 دقيقة، جاء بناء على البيانات العلمية إلى جانب خبرة اللاعبين ومعرفتهم بأجسادهم.

وأضاف: "أعتقد أننا ندخل الأسبوع المقبل في حالة جيدة جداً بالنسبة لهذه المرحلة من الموسم".