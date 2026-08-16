أرتيتا متفاجئ من فوز أرسنال الكبير على سيتي

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدرع الخيرية بالفوز 3 - 0 على مانشستر سيتي، الأحد.

وقال أرتيتا عبر قناة تي إن تي سبورتس عقب اللقاء «أنا منبهر بهذا الأداء الرائع، لقد أظهرنا رغبة وحماساً وردة فعل قوية، وقلت للاعبين إنني استمتعت بأدائهم».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بالوافد الجديد كريستوس تزوليس، قائلا «أعتقد أنه انسجم سريعاً مع الفريق، فهو لاعب ذكي وهادئ، ويتخذ القرارات الصائبة دون تسرع، وفعال للغاية في المساحات الضيقة، وأفاد الفريق بصناعة هدفين».

وأضاف «لدينا خط وسط قوي للغاية، ونسعى لتعزيزه بصفقات جديدة في كل موسم».

وبشأن الفوز بثلاثية على مانشستر سيتي، أقر مدرب الفريق اللندني «النتيجة مفاجأة نسبياً، لقد اختبرنا 8 أو 9 لاعبين طوال فترة الإعداد هذا الصيف، وأداؤنا اليوم كان مذهلاً».

في سياق متصل، أكد أرتيتا أنه يشعر بحزن بالغ لاضطراره لاستبعاد الثنائي البرازيلي غابرييل جيسوس وغابرييل مارتينلي، موضحاً «بذلت جهداً كبيراً مع رابطة الدوري الإنجليزي لإضافة المزيد من اللاعبين لقائمة الفريق».

وختم «إنهما يستحقان التواجد في قائمة أرسنال، وأتمنى أن ننجح في تغيير اللوائح».