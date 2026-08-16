حمزة عبد الكريم يتألق في فوز عريض لبرشلونة على بازل ودياً





واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم تألقه في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، بتسجيله هدفاً في فوز فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه بازل السويسري بنتيجة 5 / 2، اليوم الأحد.

بدأ حمزة عبد الكريم اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك بين الشوطين مكان زميله الإنجليزي أنطوني جوردون المنضم من نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الجاري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم الفريق الكتالوني بهدف لمهاجمه الجديد كريم أديمي المنضم من دورتموند، مستفيداً من عرضية للنجم البرازيلي رافينيا في الدقيقة 34.

وأدرك بازل التعادل بهدف جان دوكوريه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وبعد أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لبرشلونة مستفيداً من تمريرة أديمي، ليرفع المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عاماً رصيده إلى 3 أهداف، ليصبح هداف الفريق في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، بعدما سجل ثنائية في ودية أمام برمنغهام الإنجليزي.

وانتقل حمزة عبد الكريم لصفوف فريق الشباب في برشلونة معاراً من الأهلي المصري في فبراير، وتم تفعيل بند شرائه نهائياً هذا الصيف.

وبعد نزوله بديلاً أضاف لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص بازل الفارق بهدف من ركلة جزاء أخرى سددها كاظم أوليجبي في الدقيقة 84.

ولكن برشلونة أجهز على منافسه بهدفين للمهاجم البلجيكي الشاب جيسي بيسيو في الدقيقتين 89 و91 بعد تمريرتين من داني أولمو ويامال.

ويختتم برشلونة مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بمواجهة الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل على استاد "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية، وذلك استعداداً لمواجهة إلتشي يوم الأحد المقبل في انطلاقة حملة الدفاع عن لقب الدوري.